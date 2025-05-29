3歲泡水裡！警界美女謝伯韶世壯運奪7獎牌　雨衣大盜本尊被她揪出

記者邱中岳／台北報導

2025年世壯運在雙北市舉行，也有許多知名藝人、運動員披掛上陣，其中警界也不乏菁英參賽，其中包括「警界運動正妹」稱號的謝伯韶，在鐵人三項奪下金牌之外，在游泳部分奪下6面獎牌，其中包括1金4銀1銅的殊榮，在工作上更曾經參與「雨衣大盜王淵」的鑑識工作，順利從雨衣上比對出王淵的DNA，成為緝凶鐵證。

謝伯韶目前是北市警局鑑識中心2線1星巡官，負責參與各類案件的DNA採集、驗證等工作，印象最深刻，就是參與雨衣大盜王淵的銀行搶案，當時第一時間趕到中山區被搶的銀行，看著第一時間現場畫面，就立刻著手進行採證彈殼、指紋等證據，事後透過王淵所穿過的雨衣，比對出王淵身分，順利逮捕雨衣大盜。

▲北市警局鑑識中心巡官謝伯韶，參加世壯運奪得2金4銅1銀的殊榮。（圖／記者邱中岳翻攝）

熱愛運動的謝伯韶在2025年奪得2金4銀1銅，其中金牌包括，鐵人三項女子組、100公尺自由式，4面銀牌則分別為，50公尺仰式、200公尺自由式男女混和接力、200公尺自由式女子接力以及200公尺男女混合式等4個項目，最後還有200公尺混和式個人賽奪下銅牌，在世壯運上獲得2金4銀1銅的殊榮。

「曾經有個理科的夢」，老家住在雲林的謝伯韶，36歲，當時就讀斗六高中第三類組，對於理科有相當大的興趣，所以原本想要在大學攻讀生物相關的科系，但是父親的一句話讓她有了不一樣的想法。

▲謝伯韶在北市警局鑑識中心擔任巡官，曾經參與雨衣大盜王淵搶銀行的犯罪現場進行採證。（圖／記者邱中岳翻攝）

謝父是高中數學老師，母親則是家管，家裡還有2個弟弟，因為謝個性活潑開朗，所以父親發現女兒的優點，建議女兒從事警察工作負責鑑識採證生物相關作業，謝女也聽從父親建議，順利考上警大，第76期畢業。

謝伯韶指出，從小父母親就帶著3姊弟四處運動，她回憶，3歲就泡在水裡，6歲開始學游泳，所以平常就養成了運動健身的好習慣，目前也將全心投入警察鑑識工作，希望能夠透過鑑識還原，替刑案偵查盡一份心力。