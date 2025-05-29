手機遭沒收！陸高中生趁午休帶刀「朝老師頸動脈刺死」

▲大陸傳有學生不滿手機遭沒收而殺死老師。（示意圖；翻攝pixabay圖庫）

圖文／鏡週刊

大陸網路昨（28日）開始盛傳1名老師，因沒收手機慘遭學生刺死，消息一出馬上引發討論，但至今官方完全沒有說明，相關訊息也直接遭大量封鎖。

根據X帳號「李老師不是你老師」所po出的影片，此起悲劇起因於大陸河南省太康縣太康一高的1名楊姓老師沒收學生手機，當事學生心生怨恨，趁著午休時間，帶刀潛入辦公室朝老師頸動脈刺去，老師送醫後仍宣告不治，學生則逃離現場。

▲學生趁著午休時間，帶刀潛入辦公室朝老師頸動脈刺去。（翻攝X）

一開始大陸《網易》等媒體曾報導相關訊息，但目前僅剩暫存檔，點進去顯示「404」、「該內容無法查看」，網路消息也大量被封鎖，目前僅知警方展開調查，但沒有發布通報，行凶學生去向等也毫無所悉。

▲不少人認為，行凶學生是「少年英雄」，顯示部分族群的憤憤不平。（翻攝X）

可怕的是，網路上掀起兩派意見，有人聲援老師，但卻也有人喊大快人心，稱呼學生「少年英雄」。

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