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太魯閣事故隧道設「紀念之光」　耗資8千萬一年點亮5天遭質疑

▲▼「太魯閣的眼淚」罹難者家屬重返台鐵事故隧道，見證紀念之光點亮。（圖／太魯閣的眼淚提供）

▲台鐵太魯閣號事故隧道設置紀念之光。（圖／太魯閣的眼淚提供）

記者李姿慧／台北報導

4年前的今天(4月2日)，台鐵太魯閣號撞上違規施工落軌的工程車，造成嚴重出軌，奪走49條人命。事故屆滿4周年，台鐵在事故3處隧道設置「紀念之光」，每年的4月2日到6日點亮5天，除了傳遞悼念和警惕之外，也盼喚起社會對公共安全重視。不過，紀念之光裝設耗資8138萬2996元，一年卻僅點亮5天，也引發質疑。

110年4月2日，台鐵一列408次太魯閣號撞上違規施工翻落軌道的工程車，列車出軌釀49死、213傷。屆滿4周年之際，在罹難者家屬建議下，台鐵在事故現場的和仁隧道、清水隧道與崇德隧道等3處隧道，設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，每年的4月2日到6日點亮，為悼念罹難者並自我警惕。

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其中第一段和仁隧道，設置了9盞琥珀光及28盞白光，代表事故當下的時間點9時28分；當燈光亮起，眼前留下的軌跡，彷彿是一顆顆閃耀的星辰，訴說著不曾也不能被遺忘的名字。

第二段清水隧道，以線條狀的白光帶領眾人進入靜止與永恆的時間，藉此沉澱思緒、紀念逝者、撫慰大眾。第三段崇德隧道，再度亮起的28盞白光及9盞琥珀光，無聲卻帶著強烈的盼望，象徵9時28分的時光倒轉，盼望能回到事故前的日常，願憾事不再發生。

▲▼台鐵太魯閣號出軌事故隧道設置紀念燈光。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵太魯閣號出軌事故隧道設置紀念燈光。（圖／台鐵公司提供）

不過臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」揭露，政府電子採購網顯示，該紀念燈光裝設竟耗資8138萬2996元，「八千萬的燈飾，用多久？」網友也質疑「今年開始的每年04/02亮五天，真的笑死」、「叫工務節約用電，花8000萬裝燈？長官的邏輯思維模式真難懂」。

台鐵公司表示，該紀念燈光將於每年的4月2日至6日點亮，除了為罹難者送上最深的悼念，同時也提醒每一位通過的旅客持續關注督促台鐵安全改革，並提醒每一位台鐵員工謹記鐵路安全的重要，傳達思念與警惕。台鐵強調，透過紀念燈光的設置，台鐵期許將思念、反省化為改革的力量，確保未來每一位旅客的安全。

「太魯閣的眼淚」罹難者家屬則指出，隧道燈光的意涵不僅呈現他們對逝去的親人永恆的愛與思念，也是想藉由這樣溫和的方式告訴大眾安全的重要性，更是要提醒台鐵安全要一直銘記在心，不要讓遺憾再發生。「紀念之光」將於每年4月2日開啟約一周的時間，以光作為提醒，喚起人們對交通安全的關注，並希望所有旅人都能平安回家。

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