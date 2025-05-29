史上最可愛偽娘！　「女裝13年」真身是47歲大叔：為女兒願放棄

圖文／鏡週刊

現年47歲的日本網紅谷琢磨是搖滾樂團主唱、模特兒與插畫家，也是一名育有兩名女兒的父親。從34歲起，他開始在日常生活中以女裝現身，被網友封為「史上最可愛的偽娘」，而最初起因是一場臨時的工作安排。

日媒報導，當時，一名女性模特臨時缺席，工作人員請身材纖細的谷琢磨代打穿上蘿莉塔風格的服裝進行拍攝。儘管內心排斥、擔心被他人誤解，他仍完成了這次拍攝。沒想到成品獲得好評，之後陸續有女裝模特工作找上門。

隨著拍攝機會增加，谷琢磨逐漸習慣女裝，並開始在演出時嘗試女性造型。他表示，過去視為自卑的矮小身材與纖細體格，反而成為他在女裝領域的優勢。這也改變了他的表現方式，甚至影響到創作，從歌詞用詞到演唱風格都出現轉變。

▲ 過去視為自卑的矮小身材與纖細體格，反而成為他在女裝領域的優勢。（翻攝自谷琢磨IG）

他坦言，最初在日常生活中，女裝會引來部分友人反感與困惑，但多數人幾天後就不再多說。他的母親原本就尊重個人自由，對這項轉變也能接受，甚至會提供穿搭建議。

女裝帶來的困擾也存在。例如，泡湯時被誤認為女性、遭其他旅客投訴，最後由旅館安排單獨入浴時間；公共廁所使用上亦需避免造成他人困擾，因此多使用多功能廁所。他亦曾在電車上遭受性騷擾。

▲ 過去視為自卑的矮小身材與纖細體格，反而成為他在女裝領域的優勢。（翻攝自谷琢磨IG）

谷琢磨指出，他過去曾嚮往「男子氣概」，因體質關係無法鍛練出肌肉，對自己身體抱有長年自卑。直到開始穿女裝後，他才理解「缺點」也能成為優勢。他強調，這樣的生活能持續，是因為有家人與夥伴的支持。

若未來女兒表達不願接受，他也已準備好結束女裝生活。他表示，「若無法獲得家人的同意，就沒有繼續的意義。」

▲ 谷琢磨指出，他過去曾嚮往「男子氣概」，圖為谷琢磨男裝模樣。（翻攝自谷琢磨IG）

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