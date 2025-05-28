父母堅持在候診室「等她生」　遭拒狂情勒...她曝父黑歷史



▲國外一名準媽媽抱怨，父母要求在候診室等她生產，讓她壓力很大。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

從懷孕到生產是辛苦的事情，通常都會希望家人陪伴。不過，國外一名準媽媽抱怨，父母要求在候診室等她生完，讓她壓力很大，更想起父親過去的行為，不禁打冷顫。

原PO在《Reddit》論壇透露，她有19個直系親屬，包括兄弟姊妹、父母和祖父母等，但重點是在於自己的父母，給她莫大的壓力。她日前和母親通話，告知不希望生產時有任何人在那，只希望和自己的老公以及孩子在一起，「任何未經邀請的人都會被拒於門外」。

然而母親不同意，表示要在醫院候診室，「這是我們的第一個孫子，所以父親的出席更重要」，但原PO堅持立場，「我並不擔心任何人的感受，我只擔心我自己、老公以及孩子的感受」，怎料母親開始情緒勒索，暗示如果不允許，他們可能會離家。

即使如此，原PO想起過去父母的沒有界線，就渾身發毛，父親在她同父異母的姐姐生產時不請自來，「他是第一個抱孩子的，甚至不是我姐姐的親生父親」。不只如此，父親還在姪子出生時親吻了他的頭，儘管曾被要求不要這樣做，沒想到還是明知故犯，甚至聽到父親吹噓要如何再次對她的孩子這樣做，讓她覺得非常憤怒，說什麼都不要讓舊事重演。

因此原PO表明，她拒絕接待沒有邀請的人，還決定關閉位置共享功能，以防止家人追蹤她。在與母親通完電話後，她發現父親離開家庭群組，並關閉了共享位置，「他們2個在生氣時很常這樣做」。

原PO坦言，如果父母的作法合理，她就不會走這一步，但2人的行為正如她所想的一樣，「一切都太讓人失望了」。即使如此，她依舊很慶幸擁有很棒的伴侶，還有珍貴的寶寶，「我熱愛我的生活，在如此寧靜的家庭中」。

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