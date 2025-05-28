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碎屍魔張介宗冷血殺3女起訴　奪命粉紅色「小狗布條」、榔頭曝光

▲▼張介宗凶器 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲張介宗涉嫌拿來行兇的榔頭。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署今（28）日正式起訴震驚社會的連環碎屍殺人分屍案，嫌犯張介宗也遭求處3個死刑，雖然張介宗始終沒鬆口認罪，但專案小組在張介宗的「分屍公寓」內，查扣到榔頭、剪刀、尖嘴鉗、長尖刀及其他銳器共5種「凶器」，都被驗出關鍵生物跡證與3名被害人吻合，專案小組也查出張介宗犯案手法都是先以粉紅色的狗狗布條勒斃被害人後，再以榔頭、尖刀等凶器分屍，手段十分兇殘。

回顧案情發展，全案起因於住在楠梓區的趙姓婦人，在今年2月2日失蹤後，家屬連續在2日、4日報案協尋，警方調閱監視器畫面後，確認趙婦是搭張介宗的機車到張位於前鎮區的公寓，5日前往查訪，張介宗還佯裝沒事，向警方謊稱趙婦早已離去。

▲▼張介宗凶器 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲張介宗涉嫌勒斃被害人的布條。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方後續偵辦，才發現趙婦根本沒離開公寓，反而是張在清晨連續多次提著黑色塑膠袋外出，直覺案情不單純，於是向檢方聲請搜索票，前往張的公寓搜索，赫然在屋內發現三個不同的血跡，擴大偵辦後，才發現張介宗的兄嫂黃姓婦人，早在 2024年11月29日就也進入公寓，從此人間消失；另一位住左營區的張姓婦人則是在今年1月17日進入公寓後，也沒再出來過，這起震驚社會的殺人碎屍案才爆發。

▲▼ 高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲高雄73歲碎屍魔張介宗。（資料圖／記者吳世龍攝）

檢、警查出，張嫌將三名婦人誘騙至其位於高雄市前鎮區的住處後殺害，並進行分屍處理。屍塊被分批裝入黑色垃圾袋，利用自行車運送至前鎮區中華五路金鞏橋下的第五船渠棄置。

據了解，檢、警總共在在張介宗的「分屍公寓」內，查扣到榔頭、剪刀、尖嘴鉗、長尖刀及其他銳器共5種「凶器」，都被驗出關鍵生物跡證與三名被害人吻合，儘管張介宗僅承認3名失蹤婦人曾到過其住處，也否認犯行，但檢、警仍依照相關證據，認定張殺人犯行明確，依法起訴。

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