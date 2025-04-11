差不到1公尺！高雄女過馬路自摔...險遭輕軌輾過　驚險畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

太驚險！高雄一名64歲郭姓女子今（11）日下午行經青海路與馬卡道路口，小跑步跨過輕軌軌道時，突然跌倒摔在軌道上，下一秒，一輛輕軌列車就高速駛過，女子險些被輕軌列車輾過，還好駕駛員發現後立即煞車，列車僅輕微碰觸到郭女，身上僅有跌倒造成的擦傷，送醫後並無大礙。

根據曝光的監視器影像可見，當時一輛輕軌列車正要通過路口，一名行人卻不明原因自摔跌倒，整個人躺在地上，就差一點點就會遭到列車輾過，畫面相當驚險。

▲▼高雄女過馬路突自摔險遭輕軌輾過，驚險畫面曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

鼓山分局表示，經了解，64歲郭姓女子小跑步穿越輕軌軌道時，疑似重心不穩自摔在軌道上，列車駕駛發現後立即煞車，所幸列車車身僅輕微觸碰郭女，未造成進一步受傷。郭女經送醫檢查傷勢為因摔倒而導致輕微擦傷，並無大礙。

▲輕軌列車因事故發生停駛15分鐘。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方依規定完成現場測繪處理，輕軌列車也於事故發生後15分鐘內恢復正常通行。依據《道路交通管理處罰條例》第78條第1項1款規定：行人不依標誌、號誌指示，最高可處新台幣500元罰鍰。警方將依據相關事證對郭女製單舉發。

鼓山分局呼籲，民眾通過輕軌軌道時應注意標誌、標線及號誌，注意列車動態及自身安全，勿任意穿越或停留軌道範圍，以免發生危險。