夏季電價「每月多500元」！6月新制懶人包　台鐵漲價、改點

▲夏月電費6月開始。（示意圖／記者劉亮亨攝）

生活中心／綜合報導

即將邁入6月，有多項新制上路，包括電費變貴，一般家庭每月多付近500元，還有台鐵漲價、列車改點。另外，健保擴大免疫療法給付3種癌症，手術封合劑給付價格調升。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。



✒️夏月電價來了 每月多付500元

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自6月1日起，包括住宅與小商店在內的約1500萬戶低壓用電戶，將適用為期4個月的夏月電價。根據台電試算，2024年一般家庭夏季平均月用電量為428度，月電費將達1079元，較非夏季平均的601元增加478元，漲幅約達80%。【看更多詳情】



✒️台鐵漲價、改點 退票新規定

●票價6/23起調漲 運費也同步調整

台鐵票價30年來將首度平均調漲26.8%，6月23日上路。台鐵公司公布自強號、莒光號和區間車新版票價梯形表，其中自強號台北至高雄站從843元漲到994元、台北到台中從375元漲到500元；區間車台北到基隆從41元漲到62元、台北到新竹從114元漲到163元。【看更多詳情】

另外，行李包裹運價也同步跟車票調漲。台鐵表示，行包運費平均調幅36％；其中，運送里程1至300公里、重量10公斤以下，運費從70元漲至100元，漲幅約43％，漲幅最高；21至30公斤運送1至300公里，則從200元漲至280元，漲幅40%。

二輪腳踏車若透過台鐵運送，里程30公里內，運費自55元漲至60元；二輪電動腳踏車則從60元漲至75元。



●386列次6/26起改點

台鐵公司宣布，6月26日起進行年度改點，共調整386列次，調整5分鐘以上班次合計188列次，其中西線逢週六「七堵-彰化間」將增開2列次自強號，至於東線「樹林-台東間」增開2列次自強號。【看更多詳情】



●列車事故誤點10分鐘可退票

台鐵公司6月23日起更新「旅客運送契約」，放寬旅客退票規定限制，若列車因故延遲10分鐘以上或是開車時間未定，且旅客未啟用車票（未乘車），可於發生日起一年內辦理退票退還實收票價，並免收手續費。

另外，若旅客於乘車途中，遇到列車因故延遲45分鐘以上，且歸責台鐵公司的情形，可在到達站辦理全額退票；若是延遲超過120分鐘且不歸責台鐵公司，另可免費乘車一次。



●會員折抵上限放寬50%

台鐵公司推出「會員服務優化2.0」措施，除了可直接補差價換票免退票之外，也將放寬點數折抵上限。台鐵指出，6月23日起，會員於購買對號列車單張車票時，若於當日完成交易，即可享有點數折抵票價上限由原本30%調高至50%之優惠，讓累積的點數發揮更高效益，進一步提升搭乘誘因與回饋實用性。【看更多詳情】

▲台鐵6月有多項變革。（示意圖／台鐵提供）



✒️汽車隔熱紙透光率指引將出爐

台灣小客車多數會在擋風玻璃、車窗貼隔熱紙，現僅針對計程車（含多元計程車）有所規範。交通部預計6月公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，明年起將對新車入法規範，不符規定會有相關處罰。



✒️買山寨品不再適用「小額免罰」

未向海關申報的私運貨物，若價值不超過新台幣5000元，僅會被沒入物品，但可免處罰鍰。不過，財政部關務署近期修正規範，如果私運貨物是侵害商標權等的仿冒品，將不再適用小額免罰規定，新制預計6月上路。【看更多詳情】



✒️房屋優稅倒數 所得稅申報到6月底

財政部提醒，今年期房屋稅記得在6月2日前完成繳納，可參閱繳款書上多元繳稅管道，如遺失或尚未收到繳款書，請儘速向房屋所在地地方稅稽徵機關申請補發。

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考量房屋稅2.0 新制首次開徵，如房屋符合自住或出租要件，趕緊在6月2日以前向稽徵機關申報（自住房屋須先至戶政機關辦竣戶籍登記），經核准將重新發單並展延繳納期間；如已繳納將儘速辦理退稅。

另外，財政部考量美國對等關稅政策的影響，綜合所得稅及營利事業所得稅結算申報及繳納延長至6月30日，受對等關稅影響者可申請延期或分期繳納。

✒️勞退罰鍰裁罰基準6月上路

勞工退休金條例規定，若雇主拒絕提供勞工名冊，或未依規定每年2、8月底前申報勞工月提繳工資調整可開罰。勞保局近日訂定裁罰基準，明確罰鍰次數與額度，6月正式上路。【看更多詳情】

▲勞保局訂定裁罰基準。（示意圖／記者廖婕妤攝）



✒️健保擴大免疫療法給付3種癌症

免疫療法為癌症治療帶來曙光，中央健保署擴大給付免疫療法，新增可用於「非鱗狀非小細胞肺癌第一線」、「轉移性大腸直腸癌第一線」及「早期三陰性乳癌」，預估嘉惠約3400名癌症病友，並以癌症暫時性支付專款挹注免疫療法年藥費約32.95億元，最快於6月生效。【看更多詳情】



✒️手術救命凝膠給付價格調升

「手術封合劑」適用於主動脈剝離等危急心臟手術，但部分規格因為健保給付價格太低，可能停止供貨，引發醫界憂心。健保署決議2cc以及5cc以採用廠商建議價核價，預計6月生效，估1年有1,400名患者受惠。【看更多詳情】