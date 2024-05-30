夏季電價「家庭電費單月破千」！6月新制懶人包　花蓮住宿補助開跑

▲夏季電價6月啟動 。（示意圖／記者劉亮亨攝）

生活中心／綜合報導

即將進入6月，有多項攸關荷包的新制上路，包括夏季電價啟動，一般家庭一個月電費平均增加430元左右，還有台北市香堤廣場禁菸範圍擴大，違者最高罰1萬；另外，機車考照重大變革，筆試納入危險感知影片計分。《ETtoday新聞雲》整理新制懶人包，供讀者參考。

●夏季電價啟動 家庭電費破千元

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台電說明，為供應夏季期間民眾較高的用電需求，需啟動更多發電機組因應，導致夏季供電成本上升，每年6月至9月為夏季電價期間。

台電指出，一般家庭夏季平均月用電量413度、月電費為新台幣1023元，較非夏季電費增加430元，但增加的電費中有7成是因用電量增加，僅3成才是受夏月電價影響。

【詳情參考】「各類電價表及計算範例」



●花蓮旅遊補助開跑 每房每晚最高折抵1000元

為振興花蓮觀光，觀光署推出自由行及團體旅行補助共9.65億元，自由行專案周一至周四平日住宿每房補助1000元、周五至周日假日每房補助500元。團體旅遊補，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，入住於花蓮最高補助2萬元，每家旅行社最多申請5團。

振興獎勵旅遊方案6月1日開跑至9月30日，觀光署表示，經費額度有限，預算若提前用完，就停止申請。另外，台東也有推出旅宿補助，8月1日上路；因此，觀光署提醒，旅客花東只能擇一參加。

【詳情參考】「個別旅客住宿優惠活動」專區

▲花蓮住宿補助6月開跑。（圖／觀光署提供）



●文化幣「加碼1200點」挺花蓮 6月8日上路

為協助花蓮地震災情後產業振興，行政院提出「0403震災復原重建方案」，文化部宣布推出「花蓮專屬文化幣」，只要是符合今年文化幣領取資格的16到22歲青年，到花蓮都能再領1200點，專屬使用於花蓮地區藝文消費，可在花蓮買書、看國片、看表演、參加體驗及小旅行等，6月8日起發放。

【詳情參考】

文化幣「加碼1200點」挺花蓮！16到22歲都能領 6月8日上路



●危勞津貼 警消、移民、空勤深夜值勤每小時多100元

為照顧深夜時段執勤的外勤同仁，內政部表示，行政院已核定「警察、消防、移民、空中勤務機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼支給表」，自6月1日起，針對「0時至6時深夜第一線執行勤務的同仁，支給每小時新台幣100元」的實質補貼，預估受惠人數約6.9萬人，每年所需經費約10億元由中央與地方共同負擔，全力照顧守護社會安全的同仁。

【詳情參考】

行政院核定警、消、移民、空勤深夜津貼 「0到6時每小時多100元」

▲行政院核定「危勞津貼」。（示意圖／本報資料照）



●惡性腫瘤膽道阻塞 「金屬支架」納入健保支付

惡性腫瘤造成膽道阻塞，需要使用支架讓膽汁引流至腸道，健保署宣布，6月1日起擴增給付新醫材「金屬膽道支架」運用於緩解惡性膽道阻塞，只要屬於第三期、第四期惡性腫瘤導致的膽道阻塞就可以獲得給付，預估一年有4千名癌友受惠，可省下過去自費最高6萬元的支出，健保挹注約1.7億點。

【詳情參考】

惡性腫瘤引起膽道阻塞！健保6月起給付金屬支架 年增4千人受惠





●機車考照重大變革 筆試納危險感知影片

公路局表示，為培養用路人查知道路和交通環境潛在風險，培養即時反應和應變安全、防衛能力，6月5日開始筆試將參考英國、澳洲方式納入危險感知影片，50題筆試題目中，除原有的情境題和是非選擇題外，增加5題危險感知影片題，情境題減為5題，每題佔2分，筆試85分及格。

筆試線上模擬考系統已配合改版，提供機車危險感知影片試題，該模擬考系統提供有8國語言筆試及10種語音口試(外加台語、客語)，屆時考生可於應考前多加利用該系統，熟悉筆試作答操作，提醒6月5日後預約筆試考驗，仍須至「危險感知教育平台」體驗，儘早建立危險感知應變能力。

【詳情參考】

機車考照「筆試納危險感知影片」6／5上路 公路局曝過關秘訣





▲危險感知模擬考5/23線上開放。（圖／公路局提供）



●癮君子注意 北市信義區「香堤廣場」禁菸範圍擴大

台北市衛生局表示，6月1日起信義區「香堤廣場」周邊戶外區域，除吸菸區外，全面禁止吸菸，違者最高可罰1萬元。

禁菸範圍為北市信義區松高路、松智路、松壽路及松高路20巷間之區域，包括香堤大道、香堤大道廣場、松壽廣場、新光三越百貨台北信義新天地A8館、A9館、A11館1樓騎樓及地下1樓出入口周邊、微風松高1樓騎樓及面松高路門口的前方廣場、寒舍艾麗酒店松高路門口的前方廣場以及實施禁菸區域內的周邊人行道。

【詳情參考】

北市信義區「香堤廣場」禁菸範圍擴大！6月起違者最高罰1萬

▲台北市禁菸場所擴大。（圖／取自北市衛生局網站）



●新北「毒駕」列重大違規 共享運具永久停權

共享運具漸有全民運動的趨勢，新北市交通局、警察局交通大隊與共享運具業者啟動重大違規聯合通報機制，並將自6月1日起，將毒駕亦納入酒駕、無照駕駛、帳號外借及嚴重超速等重大違規行為，違者將永久停權使用共享運具。

●肇逃事故提供影像釐清案情 新北送獎勵金最高1萬

新北市警察局表示，現今許多汽、機車裝有行車影像記錄器，6月1日起提供他人肇逃交通事故影像，幫助警方釐清肇因、追查肇逃者，就有機會領取新台幣1千元至1萬元的獎勵金。民眾可連結至「交通事故處理專區」點選「交通事故影音上傳平臺」，填寫基本資料以及上傳檔案即可。