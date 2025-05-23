戀愛曬不停！「最愛放閃」TOP4星座　第1名根本把愛情當KPI

▲你是談戀愛時，喜歡放閃的人嗎？（示意圖／視覺中國CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

你談戀愛喜歡高調放閃，還是低調甜蜜？有些人天天過情人節，曬恩愛從不手軟，科技紫微網盤點「最愛放閃」的 TOP4星座，快來看看你身邊那些閃瞎大家的情侶黨，有沒有上榜！

獅子座

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十二星座裡，最無法接受「地下戀情」的，非獅子座莫屬。他們天生自帶 spotlight，戀愛一開始就想昭告天下，不等感情穩定，就立刻把甜蜜照放上社群，彷彿在說「我們在一起啦！快來祝福我！」，獅子不只自己愛曬，還不能接受另一半「低調愛」，每次曬愛都是一次浪漫施壓「我都PO了，你是不是該tag我一下？」

巨蟹座

對巨蟹來說，愛情是生活的一部分，分享生活就是放閃的日常。他們的曬法不浮誇、不刻意，但超頻繁！做晚餐、一起出遊、聊天對話截圖、互動小趣事，巨蟹一邊記錄甜蜜，一邊閃瞎全場，還渾然不覺。最讓人拿他們沒輒的是，他們放閃很「剛好」，低調中透著幸福，讓人只能默默羨慕，卻挑不出毛病！

雙魚座

雙魚座根本就是戀愛系導演，心思細膩、熱愛分享，每段戀情都像一部浪漫影集。他們用照片、影片、語錄等藝術方式，把愛情記錄得詩情畫意。第一次煮飯、第一次牽手、第一次見爸媽，每個瞬間都被賦予滿滿意義，看得旁人忍不住感嘆「怎麼有人戀愛談得這麼有情調」，雖然偶爾會被閃到眼花，但雙魚的儀式感，真值得借鏡！

天蠍座

天蠍放閃，可不是高調路線，而是神秘又撩人。他們從不愛公開合照，但擅長發一些「有故事的背影照」，路燈下牽手、對方的剪影、男友視角照，再配上曖昧又意有所指的文字，一切低調卻藏不住愛意，這樣的放閃方式，看似若無其事，實則滿滿主權宣示。