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乘客飛機降落後「搶佔走道」拿行李　土耳其要罰了

▲▼飛機走道,行李,搭機。（示意圖／VCG）

▲土耳其最近頒布新規定，要對擠在飛機走道上、搶先取行李的旅客罰款。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

土耳其航空當局宣布，將對飛機尚未停妥時就站起、擠在過道、搶先取行李的旅客處以最高約2603里拉（約新台幣1995元）的罰款，以改善機上秩序與乘客安全。當局強調，這些行為不僅影響其他乘客權益，也構成安全風險，要求機組人員主動舉報違規者。

據《紐約郵報》報導，土耳其民航總局日前向各航空公司發出通知，明確指出乘客應「尊重前方與周圍乘客的下機優先權」，在輪到自己之前不得提前起身或取行李。相關通知寫明，若旅客在飛機滑行期間解開安全帶、於飛機停穩前開啟頭頂行李櫃，或過早擠在過道、妨礙其他旅客通行，將面臨高達2603里拉的罰款。

報導稱，這項新規定是為了應對近來越來越多旅客在飛機還未停妥就擠在走道、急著下機的情況所設。土耳其當局表示，這類行為不僅對乘客的安全構成威脅，也削弱所有人都飛行體驗與登機秩序。當局特別強調，新規定的訂定是為了提升乘客滿意度，並維護每位乘客的下機權益。

雖然美國聯邦航空管理局（FAA）也規定在飛機停妥前乘客不得隨意起身，但其適用範圍僅限於安全帶燈號尚未熄滅期間。土耳其的新措施則更進一步，即便安全帶指示燈熄滅，也不容許乘客在不當時機擠入過道。

所謂的「走道虱子」（aisle lice）與「登機口虱子」（gate lice）長期以來都是旅客之間的抱怨對象。前者指飛機一落地便爭先恐後搶佔過道的乘客，後者則是在登機口前試圖插隊登機者。禮儀專家指出，最合適的下機方式應是依序等候前排乘客離席，除非急於轉機，否則不應擅自擠在走道上，影響其他旅客通行。

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