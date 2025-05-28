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臺北市立大學淪桃花窟！　校長不倫女公關、院長偷情助理直擊

圖、文／CTWANT

臺北市立大學建校歷史悠久，培育出不少菁英教師和運動選手，兩屆奧運羽球金牌李洋與王齊麟，及女球星戴資穎都是該校傑出校友。然而本刊卻接獲爆料指出，北市大校長和體育學院院長竟都傳出緋聞，其中校長邱英浩與公關中心L姓女主任過從甚密，3次被目擊和女方單獨吃飯，更直接將車開入女方家中過夜，直到隔日才駛出。體育學院院長周建智則被爆出和系上女助教大談戀愛，甚至在天母高檔餐廳互相餵食，好不甜蜜。 

臺北市立大學已婚的校長和體育學院院長接連傳出在女下屬家中過夜，或與女助教一起用餐餵食等緋聞。（圖／民眾提供、本刊影音組）

▲臺北市立大學已婚的校長和體育學院院長接連傳出在女下屬家中過夜，或與女助教一起用餐餵食等緋聞。（圖／CTWANT提供，下同）

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本刊調查，校長邱英浩近期至少3次於假日時間與L姓公關中心女主任一起單獨吃飯，分別是今年3月2日、3月23日，及4月6日，兩人都在這三個假日的下午時間一同外出單獨用餐。

邱男甚至被目睹駕車前往L女主任位在新北的高級住宅「香閨」，或從L女高級住宅「香閨」開車離開。分別是今年3月12日早上從L女主任家中社區開車出來，4月5日晚間兩人一起上車後，開車進入女方社區，今年5月21日晚間7時30分L女主任將車停在社區外，邱的車子隔天、即5月22日一早開離L女的社區。

臺北市立大學校長邱英浩的轎車今年5月22日上午被目擊出現在L姓公關中心主任家中，上午7時35分駕車自女方社區地下室內駛出。（圖／本刊攝影組）

▲臺北市立大學校長邱英浩的轎車今年5月22日上午被目擊出現在L姓公關中心主任家中，上午7時35分駕車自女方社區地下室內駛出。

此外，L女為體貼校長邱男，每每會在校長前來之際，將停在地下室的轎車開出，改停在路旁的停車格內，好讓校長一到就可以直接將車輛開進地下室，直到隔日才將車輛駛出。邱偶爾也會在L女將車輛開出時停等在前方，等候L女將車輛停好後上車，一起將車輛開進L女家中大樓內的地下室。

至於體育學院院長周建智則在今年3月4日晚間，被目睹與系內女助教一起現身天母一間高檔餐廳幽會慶祝生日，周身上甚至還穿有學校校徽或字樣的衣服，兩人坐在窗邊忘情互餵，羨煞旁人。

周建智也貼心準備生日禮物，親自幫女生戴上智慧型手錶，還貼心的先測量女生的手圍大小，直到確認女生戴妥手錶後才返回至位子上，更不忘拿著女生的手機幫女生和禮物拍照，隨後準備離開。離開前，兩人還不忘請服務生幫忙在門口合影，留下美好的回憶，隨後共撐一把傘勾手離開。

臺北市立大學校長邱英浩被目睹與公關中心L姓女主任，兩人於今年清明連假4月6日下午5時許時在竹北大遠百用餐。（圖／民眾提供）

▲臺北市立大學校長邱英浩被目睹與公關中心L姓女主任，兩人於今年清明連假4月6日下午5時許時在竹北大遠百用餐。

回顧北市大建校歷史，其最早可追溯至日據時期，前身為有118年歷史的臺北市立教育大學與有45年歷史的台北市立體育學院，2013年由臺北市立教育大學與臺北市立體育學院合併成立，分為天母校區與博愛校區，其中天母校區以體育享盛名，而博愛校區則以教育學為主，培育出不少教育界精英，而天母校區的成績有目共睹，綽號龍貓的曾豪駒、王建民、高國輝等人均是傑出校友。

邱英浩回應表示，偶爾也會去同事家中討論研究，且過程當中也不是只有兩個人，會有一群人，且也不常常發生，「真的不是你們想像的樣子，我是規規矩矩的人，人家也是規規矩矩的人，公關中心是知道我行程的人，男生跟女生站在一起不能這樣講，而且我們也沒有牽手，有時候就是研究室一起出去玩，回去的時候剛好在一起，這樣我會不敢跟女同學或女同事在一起，我們只是純粹討論公事，而且對方有男朋友，我也有小孩，不能看圖說故事亂寫一通，這就不是事實，我對天發誓，不然被車撞死。」。至於該校L姓公關中心女主任則連絡不上，無法得知回應。

臺北市立大學體育學院院長周建智今年3月4日晚間5時許被目擊和系辦女助教，現身於天母一間高級牛排餐廳內，兩人甜蜜互相餵食。（圖／民眾提供）

▲臺北市立大學體育學院院長周建智今年3月4日晚間5時許被目擊和系辦女助教，現身於天母一間高級牛排餐廳內，兩人甜蜜互相餵食。

周建智回應，他與該位女助教是單純同事關係，同仁生日時常會與他們一起吃飯，也會贈送禮物，沒有互相餵食物，也不記得有勾手，如果有應該是在開玩笑，5月20日接送則是因為有一起辦活動，並認為爆料者另有意圖，懷疑「有人要搞我」。周建智強調，助教是他的救命恩人，他曾經在辦公室內腦溢血，是助教第一時間發現緊急撥打119電話，讓他在20分鐘內能獲得救治，重獲新生，「我差點死掉，他救過我，是你也會對她好一點對吧？」。至於該名女助教則連絡不上，無法得知回應。

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