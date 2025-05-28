正妹路邊直播！跳出1女喊「一邊一國」她大笑：我台灣人啦

記者鄒鎮宇／綜合報導

近期有不少中國抖音直播主，在台灣街頭進行直播，經民進黨台北市議員許淑華爆出後，引起部分民眾擔憂。沒想到，台灣Twitch實況主「火星來的雷夢」在路上直播時，突然跳出一名女子故意喊出中國敏感用詞，讓她瞬間笑了出來說「我是台灣人啦」。

有網友在threads截錄直播片段，影片中雷夢正在路邊直播，打算去超商領錢，同時在跟聊天室的粉絲、網友聊天。沒想到突然被一名身穿桃紅色上衣、藍色褲子的女子纏上，即使雷夢說「我是台灣人」，對方仍跳到鏡頭前，比出手勢說「64天安門事件，台灣中國一邊一國」。

「妳台灣人？確定？」聽到女子的疑問後，雷夢大笑後也耐心地解釋，「我台灣人啦，妳要不要看，這些都是繁體，妳是不是有聽到很多人在直播？沒事啦，他們都是拿直的，我拿橫的」。

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▲▼雷夢耐心跟女子解釋說明。（圖／翻攝threads）



女子轉而詢問「那你直播的那個（軟體）是甚麼」、「那妳們為什麼會直播這一塊」。對此，雷夢再次耐心回答說，「Twitch，它是美國的公司」、「我沒錢，要去領錢」，在女子離開後，則跟網友解釋最近的中國人到台灣街頭的直播事件。

網友看完紛紛留言，「台灣人真的是瘋到不行，一個兩個都說是中國人在拍，結果一個兩個都是台灣人，真的是蠻好笑的」、「晚一點會有人說：現在是敏感時期，為什麼還要做出會讓人誤會的舉動」、「企鵝妹表示：還好我直播環島是兩三年前」、「突然闖進人家直播畫面就喊這些…也太傻眼了吧，現在部分人士看到手機直播是不是就牙起來」、「超好笑，做跟小粉紅一樣的事，本是同根生啊」、「小姐的脾氣真好」。

對此，雷夢也在該文下方留言說，「哈哈是我啦，既然是我的實況片段，可以讓我蹭一下流量嗎？大家可以追蹤一下我的IG，喜歡看戶外台的也可以來看看實況唷」。

▼實況主「火星來的雷夢」。（圖／翻攝iiiemon_na）

