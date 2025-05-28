錢包可以不帶，回饋不能少！臺銀信用卡綁Apple Pay消費最高享2.5%　 回饋再送50 元

▲臺灣銀行信用卡與VISA金融卡正式支援Apple Pay。（圖／臺灣銀行提供）

生活中心／綜合報導

出門不帶錢包早就不是新鮮事，但真正麻煩的是錢包裡一堆信用卡，每張回饋都不同，吃飯用這張、網購用那張、加油又是另一張，通通想賺回饋但又不想帶一疊卡出門，想用Apple Pay又擔心愛用的那張卡不支援，好消息來了！臺灣銀行信用卡與VISA金融卡正式支援Apple Pay，而且還加碼推出綁定回饋活動！

無論你使用的是iPhone、Apple Watch、iPad或Mac，都能將臺銀信用卡或VISA金融卡一鍵綁定，從線上購物到實體消費全面適用，免接觸又快速，帶來更安全便捷的支付體驗。對iOS 15以上的用戶來說，Apple Pay最多可綁定16張卡片，不僅實現「一機整合多卡回饋」，也讓臺銀卡友在各種生活場景中輕鬆累積回饋、享受優惠，消息一出，許多使用者立刻綁定臺銀卡搶先體驗，開心表示：「終於等到臺銀支援了，現在真的只要帶手機就夠了！」

而且不只是方便，還有現金回饋直接送上門！臺灣銀行現在祭出綁卡首刷活動，8月31日前只要用臺灣銀行信用卡或VISA金融卡綁定Apple Pay，不限消費金額就送50元回饋金，綁越多張卡回饋越多，賺回饋比你想像中還簡單，綁定後用Apple Pay支付日常消費，輕鬆完成首刷任務，門檻低到連買咖啡都能回本，是真正小資也能無痛上手的行動支付優惠！

更狂的是，12月31日前使用臺灣銀行信用卡（不含VISA金融卡）綁定Apple Pay消費，每筆一般消費還享有2.5%的加碼回饋，每張卡每月最高可拿回250元，正卡附卡合併計算，簡單算一下：如果你平常週末都會用手機訂外送平台、線上購物或家庭採買，原本就要花的錢，現在用Apple Pay一刷，不但省時又免接觸，還默默把現金回饋塞回帳戶，根本生活神助手，對於還在觀望行動支付的朋友，這波優惠也算是最親民的「入坑門票」。

如果你還沒試過Apple Pay，也不用擔心「綁卡很難」，其實只要打開 iPhone裡的「錢包」App，點選右上角的「＋」，再把臺灣銀行的實體信用卡靠近手機掃一下，照著螢幕走兩步就搞定。你也可以從Apple Pay裡直接點選「臺灣銀行」，用「臺銀行動+」App自動導入卡片資訊，不用打字、不用手動輸入卡號，真的比打開錢包還快，有網友笑說：「連我媽都綁好了，還在找卡的我該反省。」

有網友說：「我Apple Pay綁了12張卡，iPhone在手全部搞定，不同場景刷不同卡賺回饋，手機帶著就能出門」，Apple Pay支援實體店內刷卡、App內付款與網頁購物，只要按兩下側鍵，再透過Face ID、Touch ID 或密碼驗證，就能快速完成支付，尤其在咖啡店、藥妝店等消費場合，完全不需要掏卡，手機一嗶就結帳，對通勤族、小資族來說不只省時，減少實體接觸也多一分安心。

除了日常消費，Apple Pay對網購族來說更是加分。在iPhone、iPad、Mac上使用Safari瀏覽支援Apple Pay的網站，就能一鍵付款，不用輸入一大串卡號、不怕跳轉出錯，購物流程變得又快又安心。這對經常在通勤途中滑手機下單、或深夜想買東西又懶得掏錢包的現代人來說，無疑是一大福音。

除了快速與便利，Apple Pay的隱私與安全設計也讓人安心，你的信用卡號不會儲存在手機或Apple的伺服器上，每一筆交易都透過Secure Element晶片產生獨立加密代碼，即使手機遺失，卡片資訊仍受到保護，讓數位支付既聰明又無後顧之憂。