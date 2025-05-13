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「金豬食堂」5／13正式開幕！國泰世華全卡友獨享線上訂位權　刷CUBE信用卡最高再享8.3%回饋

▲▼國泰世華,金豬食堂,訂位,CUBE信用卡,回饋。（圖／國泰世華提供）

▲「金豬食堂」今（5/13）日正式開幕，國泰世華銀行與金豬食堂獨家合作卡友優先訂位等尊榮禮遇及專屬回饋，國泰世華副總經理陳冠學（右一）代表出席開幕剪綵儀式。（圖／國泰世華銀行提供，下同）

生活中心／綜合報導

韓國首爾燒肉名店「金豬食堂（Gold Pig／금돼지식당）」臺灣首店於2025年5月13日盛大開幕，洞悉台灣消費者對韓流美食的需求，國泰世華銀行與金豬食堂獨家合作，為讓卡友搶先體驗，提供卡友兩波段金豬食堂專屬訂位禮遇。

首波已於5月5日上午9點開放登入國泰世華CUBE信用卡友於國泰優惠CUBE Rewards App以1點兌換【金豬食堂優先訂位票券】（限量200張），近萬人瘋搶券，1分鐘即完售；今（13）開幕日起至5月31日，緊接開放第二波國泰世華全卡友獨家線上訂位，成功訂位可享迎賓酒一杯，開幕首月刷CUBE信用卡支付線上訂金、餐廳實體消費享最高8.3%小樹點（信用卡）回饋（含CUBE App領券加碼5%+樂饗購權益最高3.3%）。

▲▼國泰世華,金豬食堂,訂位,CUBE信用卡,回饋。（圖／國泰世華提供）

▲「金豬食堂」今（5/13）日正式開幕，國泰世華全卡友獨享線上訂位權，刷CUBE信用卡最高再享8.3%回饋。

國泰世華銀行副總經理陳冠學今（13）日代表出席金豬食堂開幕剪綵儀式，他表示此次與金豬食堂獨家合作，即看準卡友對於韓風消費的需求，同時體現國泰世華深耕客戶用卡體驗，以及積極拓展多元消費場景的策略。未來，將持續鎖定多元獨家的消費場景，提供卡友優先訂位等尊榮禮遇及專屬回饋，同時，也將持續關注市場趨勢、時事話題，靈活應變並連結消費情境，致力提供卡友最佳的用卡體驗。

活動詳情請見國泰世華銀行活動網頁：https://cathaybk.tw/25DPT39PX

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