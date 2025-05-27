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大陸 大陸焦點 特派現場

洪秀柱會見王滬寧皆重申兩岸同屬一中　共同弘揚中華文化優良傳統

▲▼ 王滬寧會見洪秀柱 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 王滬寧會見洪秀柱 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸全國政協主席王滬寧今（27）日 下午4點在北京人民大會堂會見國民黨前主席洪秀柱一行人，包括文化演藝界人士。王滬寧簡短發言強調本次峰會有非常重要的意義，「特別是在當前的形勢，有利於弘揚中華文化優良傳統要堅持好、發展好。」洪秀柱則強調，兩岸同屬一中是顛簸不破的事實，但台灣課綱「去中化」讓學生價值觀混淆，令人擔憂。

大陸方面出席官員北京市委書記尹力、大陸國台辦主任宋濤，新上任大陸國台辦副主任趙世通；台灣方面出席嘉賓有國民黨中央評議會主席團主席張榮恭，東森集團總裁、東森新媒體ETtoday董事長王令麟、旺旺集團董事長蔡衍明、旺旺中時媒體集團副董事長周錫瑋、商總榮譽理事長賴正鎰、台灣中華文教經貿創意協會榮譽理事長洪孟啟、作家楊渡、歌手齊豫、知名作詞人方文山、鄧麗君長兄鄧長富等30多人出席。

▲▼ 王滬寧會見洪秀柱 。（圖／記者任以芳攝）

▲王滬寧認為當前情勢之下，有利於弘揚中華文化優良的傳統要堅持好、發展好。（圖／記者任以芳攝）

王滬寧發表簡短談話前，首先熱烈歡迎台灣來的客人赴北京參加海峽兩岸中華文化峰會，並且強調「這次峰會有非常重要的意義，特別在當前的形勢下，也有利於我們把弘揚中華文化優良的傳統堅持好、發展好。」

王滬寧指出，中華文化是兩岸中國人的根和魂，愛國主義是中華民族的民族魂，要堅持文化自信，共同傳承中華文化精神，共擔歷史大任，為實現中華民族偉大復興而團結奮鬥。

王滬寧表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。我們要共同堅持一個中國原則和「九二共識」、堅決反對「台獨」分裂，堅定不移推進祖國統一大業。「我們要共同站穩中華文化立場，攜手應對外部挑戰，把民族命運牢牢掌握在中國人自己手中。」

▲▼ 王滬寧會見洪秀柱 。（圖／記者任以芳攝）

▲洪秀柱重申「兩岸同屬一中」，並且憂心去中化讓年輕人價值觀混淆。（圖／記者任以芳攝）

洪秀柱發表談話則表示，很高興應邀參加第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」，本次活動也深具重要意義，兩岸同胞常常講一句話，「中華文化源遠流長，上下五千年，縱橫10萬里，很了不起，我們非常的自豪，非常的驕傲。」

洪秀柱指出，「兩岸同胞都認為我們是華夏民族，是炎黃子孫，是中國人，兩岸都是一家人，而且兩岸同屬一個中國，一個國家就叫中國，這是顛簸不破的一個事實，不管從歷史上、地域上都是這樣。」

話鋒一轉，洪秀柱強調，很遺憾民進黨上台後，前有蔡英文擔任中華文化總會會長，現在有自詡自己是務實的「台獨工作者」的賴清德擔任會長，都在不遺餘力去中化，目前去中國化「課綱」也讓學生對中華文化的價值觀混淆、是非觀錯亂，這是令人非常擔心的事情。

▲▼ 東森集團總裁王令麟、大陸全國政協主席王滬寧 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟「首次」參加 兩岸媒體人峰會。（圖／記者任以芳攝）

第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」以及第六屆「兩岸媒體人峰會」將於明天28日、後天29日在北京陸續登場，會前王滬寧特地在北京人民大會堂「台灣廳」會見洪秀柱一行，以及來自台灣媒體界、藝文界代表性嘉賓，這也是他今年首次公開會見台灣來的嘉賓。

其中，東森集團總裁、東森新媒體ETtoday董事長王令麟是「首次」參加兩岸媒體人峰會，他也表示，當前台海情勢緊張，兩岸媒體人更應該發揮緩衝的角色，增進台海互信與理解，降低兩岸誤會，避免不必要衝突，才是媒體人當務之急的責任與任務。

▼ 東森集團總裁王令麟也指出，當前台海情勢緊張，兩岸媒體人更應該發揮緩衝的角色。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 東森集團總裁王令麟、大陸全國政協主席王滬寧 。（圖／記者任以芳攝）

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