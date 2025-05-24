青年交流大會3百人齊聚江西廬山　現場釋出300個工作機會

▲ 2025兩岸(廬山)青年交流發展大會開幕 。（圖／翻攝新華社）

記者任以芳／北京報導

2025兩岸（廬山）青年交流發展大會日前在江西九江廬山開幕。大會以「同心築夢、共創未來」為主題，包括180多名台灣嘉賓在內的海峽兩岸近300名與會者相聚廬山。此外，大會也面向台灣青年釋出300多個就業機會。

海峽兩岸關係協會常務副會長龍明彪在開幕式上表示，大陸經濟發展態勢持續向好向新，創新驅動發展戰略深入實施，打造了有利於兩岸青年成長的創新生態。希望兩岸青年抓住機遇、發揮優勢、互學互鑒、同心同行。

「兩岸同胞同根同源、同文同種，有著天然的親近感和認同感。」全國台企聯會長李政宏稱，青年是中華民族的希望，是兩岸關係的未來。兩岸青年朋友可以通過各種形式的交流活動，增進彼此瞭解，分享各自的生活經歷和成長故事，傳遞溫暖與善意，讓兩岸同胞的心貼得更近、情融得更深。

台灣商業總會青年委員會副主委莊承霖表示，相信青年企業家之間的真誠交流與長遠合作，將為兩岸經貿的未來注入無限希望。「兩岸的青年若能建立互信合作基礎，更有機會共同探索面向全球市場的創新模式。」

▲大會面向兩岸青年發佈300多個就業崗位。（圖／翻攝 新華社）

為助力贛台青年在江西就業，大會面向兩岸青年發佈300多個就業崗位，既有會計、產品經理等傳統崗位，也有人工智能專家、算法開發工程師等新興產業崗位。此外，活動現場進行了合作備忘錄簽約，併發布了第二屆贛台青年短影音創作交流活動。

大會同步舉辦了「青春築夢·攜手同行」——兩岸（廬山）青年就業創業主題沙龍，圍繞贛台青年就業創業主題開展對話。此外，大會還舉辦贛台網球友誼交流賽等活動，增強兩岸青年交流。

為助力贛台青年在江西就業，大會面向兩岸青年發佈300多個就業崗位，既有會計、產品經理等傳統崗位，也有人工智能專家、算法開發工程師等新興產業崗位。

「江西在半導體、新材料、電子信息等領域有良好的產業基礎，與台灣的產業發展路徑高度契合，是非常適宜台灣青年就業創業的寶地。」2022年來江西景德鎮逐夢的台灣青年紀冠安說。