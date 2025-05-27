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快訊／涉性騷遭台大懲處　C教授請辭婦產科醫學會理事長

▲▼ 。（圖／讀者提供）

▲婦產科醫學會理事長陳思原宣布請辭 。（圖／讀者提供）

記者洪巧藍／台北報導

台大婦產部不孕症權威醫師C教授陳思原遭爆性騷擾住院醫師，院方調查判定性騷擾成立且情節嚴重，後續也遭台大遭懲處，但他卻仍持續擔任婦產科醫學會理事長，引發各界爭議。陳思原今（27）日晚間在個人臉書發文宣布，「對於近日事件造成社會紛擾，本人深感歉意，即日起辭去婦產科醫學會理事長的職務。」

去年底媒體報導揭露台大醫院知名不孕症權威C教授，被6名住院醫生、研究醫師申訴性騷擾，受害者泣訴「不只被摸大腿，還被摸臀部，甚至還被摸進內褲」。台大醫院醫務秘書陳彥元當時受訪時說明，院方得知性騷擾情況，雖然無申訴人，仍主動在2024年2月以「雇主知悉」方式積極調查處理，同年5月判斷性騷擾「成立」送考績委員會，建議記大過處分。

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陳思原在事件爆發後仍擔任婦產科醫學會理事長，即使衛福部長邱泰源今年初表態會要求儘速改選，但一直到5月底都持續擔任理事長一職，還一度傳出要率團赴日交流，遭立委批評丟臉丟到國外。

而陳思原後續一度發出聲明指出，六女事件純屬惡意造謠，是有心人士刻意誹謗與霸凌、本案並無申訴人對本人提告性騷擾，請尊重法律無罪推定原則、有心人士惡意造謠抹黑，保留法律追訴權。此舉引發北市醫師職業工會不滿，發起匿名手舉牌連署，要求撤換性騷的婦產科醫學會理事長。

陳思原今日晚間在個人臉書發文宣布，「對於近日事件造成社會紛擾，本人深感歉意，即日起辭去婦產科醫學會理事長的職務。」相關消息隨即在醫界瘋傳，至於婦產科醫學會官網尚未更新相關訊息，記者致電也未接聽電話回應。

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