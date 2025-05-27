音樂療癒力量！嘉義長庚勇士合唱團攜手宏仁中學演出

▲嘉義長庚「勇士合唱團」攜手宏仁中學舉辦成果音樂會 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義長庚醫院「勇士合唱團」日前與宏仁中學合唱團聯手，在嘉義市南門長老教會舉辦「2025夏季成果音樂會」，透過動人的歌聲傳遞生命的韌性與希望，展現音樂療癒人心的力量。

嘉義長庚勇士合唱團成立於2013年，由一群熱愛音樂、勇敢面對癌症挑戰的病友組成。即便身體飽受病痛折磨，團員們依然保持樂觀積極的心態，以歌聲抒發情感，傳遞正能量。他們每月定期練唱，並透過音樂會及醫院內的關懷演出，陪伴更多病友走過艱難的治療旅程。

團員黃小姐分享，她2006年發現罹患肝癌，2021年又確診乳癌，歷經病痛考驗，一度以為無法再陪伴孩子成長。然而，看著年幼的兒子，她重新燃起求生的意志，積極配合治療。在嘉義長庚醫療團隊的照護下病情趨於穩定，並因緣際會加入勇士合唱團。2021年，她更與合唱團登上總統府音樂會舞台，留下難忘回憶。如今她升格當阿嬤，感謝生命的重生，並鼓勵病友「癌症不是絕症，早期發現、積極治療，就能穩定病情，讓我們一起努力加油。」。

嘉義長庚楊仁宗院長表示，癌症治療過程中，病友需面對身體與心理上的雙重挑戰，勇士合唱團的成員透過歌聲堅定自我、鼓舞他人，是醫療過程中難能可貴的精神力量。此次與宏仁中學合唱團合作演出，不僅展現跨世代的交流，也讓音樂成為串聯社會與人心的橋樑。

宏仁中學自1998年成立合唱團以來，致力於培養學生的音樂素養與國際視野。許耀文校長表示，音樂是最動人的語言，學生們用歌聲表達對生命的感恩與祝福，與勇士合唱團的合作，是一場關於勇氣、希望與愛的感人演出。