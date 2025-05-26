屏東男手遭割傷血流如注！急奔派出所求救　警安撫止血通報119

▲ 屏東一名30歲男子日前工作時，手臂不慎遭利器割傷，由於血流不止，因此找員警幫忙打119送醫診治 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、吳欣蓉／屏東報導

屏東一名30歲男子日前工作時，手臂不慎遭利器割傷，傷口極深。由於出血不止，男子情急之下前往派出所求助，請警方幫忙撥打119，期間員警見男子傷勢嚴重，緊急先替其處理傷口，等救護車到達後，將男子送醫檢查，所幸並無大礙。

新圍派出所所長張浩哲表示，男子疑似在工作時手部遭利器割傷，其傷口深度近4公分，且流血不止，原本要前往求診的診所恰巧未營業，因此趕緊向隔壁派出所求援。警員郭景翔第一時間先協助男子坐下休息，並安撫他的情緒，隨即取出派出所配置的醫藥箱，以止血棉對男子的傷口初步加壓止血，減緩出血情形。

郭員同時通報119請求支援，等救護人員迅速抵達後，也立即為男子清洗與包紮傷口，並以救護車將其送往醫院進一步治療，所幸處置及時，男子送醫後情況穩定無大礙。

里港分局長温基興表示，郭姓員警處置迅速冷靜，展現高度專業與同理心，成功穩定傷者情況，表現殊值嘉許，並呼籲民眾，如遇身體不適、突發外傷或其他急難情形，切勿因驚慌或擔心而延誤就醫，可立即撥打119或前往就近派出所尋求協助。警方將全力與救護單位密切合作，爭取黃金時間，保障民眾的生命安全與健康。