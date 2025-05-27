　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

記憶卡變「失憶卡」儲存空間灌水百倍　半年削600萬...這下慘了

▲▼市刑大記憶卡 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼高市刑大破獲陳姓男子涉嫌進口大陸劣質仿冒記憶卡，虛報記憶體容量，並在網路上便宜販售。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市警察局日前接獲民眾報案，指出在知名網購平臺購買的記憶卡，使用一段時間後便無法讀取，且所有產品序號均相同，疑似買到「失憶卡」。警方調查發現，陳姓男子（45歲）涉嫌從中國進口仿冒的劣質記憶卡，透過修改裝置內部控制晶片，使記憶卡及USB裝置顯示虛假容量（實際儲存空間僅數GB，卻虛報為數百GB），並在網路以6、7折的價格販售，消費者起初未察覺異常，直至大量資料損毀時，才發現受騙，警方循線逮捕陳嫌，依詐欺、商標法等罪移送。

▲▼市刑大記憶卡 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方追查發現，陳嫌涉嫌與中國廠商共謀，自中國進口大量劣質記憶卡及USB儲存裝置，以每個網購帳號5000元代價，租用多個網購帳號給中國廠商，以洗評價方式營造假商譽，偽造知名品牌廣告圖，再以低價吸引消費者購買，警方表示，陳嫌相當聰明，怕賣太便宜讓消費者感覺是假貨，所以只賣市價6、7折的價格。

▲▼市刑大記憶卡 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，被查獲的仿冒劣質記憶卡不乏HP、SD等大廠的產品，警方專案小組報請高雄地檢署檢察官李侑姿指揮偵辦後，調閱大量訂單紀錄、監視器、循線追查物流、金流，於本月初前往新北市、桃園市同步進行搜索，將涉案李姓犯嫌查緝到案，並當場查扣偽冒記憶卡共計1776張、偽冒隨身碟共計254個等證物。

初步清查李嫌從去年11月至今年4月，約半年期間，即出貨近萬筆訂單，銷售金額高達600萬元，初估侵權市值逾3億元，高雄市政府警察局呼籲，民眾網路購物時務必提高警覺。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭指是囂張富商小三！禾羽黑底白字「不是我」
斥資10億！四川「鐵達尼號」動工11年如廢墟
快訊／新冠爆19死、102重症　雙創新高
快訊／7縣市大雨特報！　一路下到深夜
台中男1人分飾3角　少女慘遭性侵
記憶卡變「失憶卡」！儲存空間灌水百倍
快訊／韓國民演員崔廷宇離世　享壽69歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄酒駕男違停瞎扯「我有找代駕」　謊言被拆穿...秒噴20萬

24歲女拒檢自撞亡！高大成揭抽眼球液真相

記憶卡變「失憶卡」儲存空間灌水百倍　半年削600萬...這下慘了

快訊／反對建火葬場！彰化二林500人抗議　鎮民衝管制區左腿骨折

台中噁男1人分飾3角　少女慘遭性侵、逼拍裸照！法官重判8年2月

24歲台大高材生成大毒梟！暱稱「法老」海撈30億　爸也是航太菁英

高中校車司機對女學生伸狼爪！摸腰襲胸「假和解」下場曝

台南女北上追愛！提行李領百萬訂喜酒　警拆穿騙局她淚崩

台中幽靈連署二度搜索　9人「抄錄不實名冊」複訊後交保

狗狗咬電線又撥動蚊香釀火劫！害到鄰棟2戶　粗心夫妻下場曝

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

高雄酒駕男違停瞎扯「我有找代駕」　謊言被拆穿...秒噴20萬

24歲女拒檢自撞亡！高大成揭抽眼球液真相

記憶卡變「失憶卡」儲存空間灌水百倍　半年削600萬...這下慘了

快訊／反對建火葬場！彰化二林500人抗議　鎮民衝管制區左腿骨折

台中噁男1人分飾3角　少女慘遭性侵、逼拍裸照！法官重判8年2月

24歲台大高材生成大毒梟！暱稱「法老」海撈30億　爸也是航太菁英

高中校車司機對女學生伸狼爪！摸腰襲胸「假和解」下場曝

台南女北上追愛！提行李領百萬訂喜酒　警拆穿騙局她淚崩

台中幽靈連署二度搜索　9人「抄錄不實名冊」複訊後交保

狗狗咬電線又撥動蚊香釀火劫！害到鄰棟2戶　粗心夫妻下場曝

牛津高材生女星擒卡地亞大使頭銜　陳靜最愛神秘雪豹項鍊

嘉義縣農工科技大縣崛起　翁章梁再度榮獲五星首長殊榮

TPASS 2.0回饋金破千萬「6.9萬人還沒領」　平均每卡賺82元

陳大天閃兵交保「照常演出」　鍾欣凌曝他近況：一到現場先道歉

狂賀！台灣桌球最強男雙　林昀儒、高承睿世界排名衝上第4位

和潤攜手華碩推「企業電腦租賃專案」　助攻中小企業數位轉型

遭指是囂張富商小三！禾羽黑底白字「不是我」：不要拿猜測當事實

嘉義市長黃敏惠連霸五星市長　教育、環保、醫療全台第一

阿爾卑斯山冰川「90億噸土石崩塌」！　當局急撤300人

可成股東會董座、外資正面交鋒　聚焦現金部位、美債議題

【迷路小羊找媽媽】沿街喊媽還半路亂認親XDD

社會熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

17歲女爽玩男模店簽本票　事鬧大業者慘了

快訊／屏東里港2砂石車對撞！1運將拋飛遭輾斃

24歲「台大毒梟」海撈30億　1情況可能躲過無期徒刑

三峽翁被控裝昏　亞東醫院回應

獨／補助你上路卻沒保險　電動車政策變相「養套殺」

24歲台大高材生成大毒梟！檢調查出爸也是航太菁英

新北民宅「男女躺床」1死1傷！　他頸留勒痕送醫急救

更多熱門

相關新聞

傳SHEIN轉戰越南　租下15公頃大倉庫

傳SHEIN轉戰越南　租下15公頃大倉庫

中國快時尚電商Shein近年在全球迅速崛起，儘管總部早已移至新加坡，但供應鏈仍高度依賴中國。不過，面對美中貿易緊張局勢，有消息指出，Shein已悄悄在越南租下一處約15公頃的大型倉庫，試圖藉此分散風險、降低對中國的依賴。

基隆、花蓮市府盜用民眾個資助罷免　綠：國民黨從上到下造假是日常

基隆、花蓮市府盜用民眾個資助罷免　綠：國民黨從上到下造假是日常

KIA「主力電動休旅」改款將至

KIA「主力電動休旅」改款將至

拒補稅26萬執行分署查扣戶頭　他秒繳清

拒補稅26萬執行分署查扣戶頭　他秒繳清

曼谷大樓倒塌　30名工程師簽名造假

曼谷大樓倒塌　30名工程師簽名造假

關鍵字：

虛報儲存100倍進口偽造中國貨網路賣

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

啦啦隊女神「當富商小三」懷孕　囂張4舉動曝光

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面