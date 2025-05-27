記憶卡變「失憶卡」儲存空間灌水百倍　半年削600萬...這下慘了

▲▼高市刑大破獲陳姓男子涉嫌進口大陸劣質仿冒記憶卡，虛報記憶體容量，並在網路上便宜販售。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市警察局日前接獲民眾報案，指出在知名網購平臺購買的記憶卡，使用一段時間後便無法讀取，且所有產品序號均相同，疑似買到「失憶卡」。警方調查發現，陳姓男子（45歲）涉嫌從中國進口仿冒的劣質記憶卡，透過修改裝置內部控制晶片，使記憶卡及USB裝置顯示虛假容量（實際儲存空間僅數GB，卻虛報為數百GB），並在網路以6、7折的價格販售，消費者起初未察覺異常，直至大量資料損毀時，才發現受騙，警方循線逮捕陳嫌，依詐欺、商標法等罪移送。

警方追查發現，陳嫌涉嫌與中國廠商共謀，自中國進口大量劣質記憶卡及USB儲存裝置，以每個網購帳號5000元代價，租用多個網購帳號給中國廠商，以洗評價方式營造假商譽，偽造知名品牌廣告圖，再以低價吸引消費者購買，警方表示，陳嫌相當聰明，怕賣太便宜讓消費者感覺是假貨，所以只賣市價6、7折的價格。

據了解，被查獲的仿冒劣質記憶卡不乏HP、SD等大廠的產品，警方專案小組報請高雄地檢署檢察官李侑姿指揮偵辦後，調閱大量訂單紀錄、監視器、循線追查物流、金流，於本月初前往新北市、桃園市同步進行搜索，將涉案李姓犯嫌查緝到案，並當場查扣偽冒記憶卡共計1776張、偽冒隨身碟共計254個等證物。

初步清查李嫌從去年11月至今年4月，約半年期間，即出貨近萬筆訂單，銷售金額高達600萬元，初估侵權市值逾3億元，高雄市政府警察局呼籲，民眾網路購物時務必提高警覺。