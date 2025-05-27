陸半導體龍頭併購成局！　陸媒嗨：晶片航母來了

▲中科曙光與海光信息。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

自從大陸去年推出多項支持併購的政策以後，A股上市公司的併購整合潮在今年拉開序幕。滬市科創板上市企業「海光信息」、主板上市企業「中科曙光」雙雙宣布進行戰略重組，由海光信息合併中科曙光。這兩家大陸半導體龍頭企業的合併案，被陸媒形容為「晶片航母來了」。

海光信息是大陸重要的CPU處理器晶片設計龍頭企業，主要產品包括基於x86架構的處理器（CPU）和基於GPGPU架構的輔助處理器（DCU）。中科曙光則是中國科學院計算技術研究所旗下的上市企業，主營產品包括數據中心機架式服務器、一體機及其他數據中心（IDC）集成業務相關的產品方案。

海光信息宣布，將通過向中科曙光全體A股換股股東發行A股股票的方式換股吸收合併中科曙光，並募集配套資金。兩家公司自5月26日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

海光信息目前市值人民幣3164億元，中科曙光市值人民幣906億元。

一位大陸半導體行業人士分析，算力產業近兩年是大陸需求增速最快的產業之一。海光所生產的DCU產品也在大陸智算數據中心的算力晶片採購中排名前列，如今通過與中科曙光這一類服務器集成商合併，一方面實現了從晶片到服務器的整合，進一步掌握了製造流程的自主生產能力。另一方面中科曙光能為海光進一步拓寬服務器下游市場的銷售管道。