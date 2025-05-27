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獨／貸款買特斯拉跑Uber養2娃+老母　高保費逼單親爸「裸奔」上路

▲▼(碼)台北市重慶南路一段發生嚴重車禍意外，8人受傷。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市重慶南路一段日前發生嚴重車禍意外，這一撞更撞出台灣政府在交通安全管理上的多重問題。（資料圖／記者黃彥傑攝） 

記者黃宥寧／台北報導

北市78歲邱姓老董無照駕車，重慶南路連撞多車，造成多名路人送醫。特斯拉多元計程車駕駛李先生也遭波及，卻因開特斯拉反被酸「活該沒保險」。其實他是單親爸，靠貸款買車養家，難以負擔動輒10多萬的營業保費。《東森新媒體ETtoday》專訪特斯拉保險專家施竣翔，揭露輿論背後的制度斷層，這場車禍撞壞的不只是車，更撞出電動車保險的結構性困境。

特斯拉作為電動車市場的指標品牌，也是許多職業駕駛的營業首選。然而，一場由78歲無照老翁引發的連環車禍，卻讓一名多元計程車司機李先生，在毫無過失的情況下反遭網友冷嘲熱諷「開特斯拉沒保險，活該」，被害人身份反遭遺忘，掀起社會熱議。《東森新媒體ETtoday》追查背後制度斷層，專訪服務超過2,000位特斯拉車主的保險專家施竣翔，揭開特斯拉營業用車難以承保的制度罩門。

施竣翔 營業用特斯拉（如 Uber） 自用特斯拉
年度車體險保費（乙式） 約 NT$12~15 萬 約 NT$2~5 萬
出險風險等級 高（長時間上路） 中等
保險公司願意承保意願 少數幾家（限制多） 較高（選擇多）
附加險條件 需綁定多項附加險 可彈性選擇

 ▲施竣翔點出特斯拉營業車保險風險。（圖／黃宥寧製）

營業用車高風險　特斯拉保費飆破十萬

施竣翔表示，特斯拉若登記為營業用車，保費遠高於自用車，主因在於風險與理賠金額雙高。「以乙式車體險為例，自用特斯拉保費約2至5萬元，但營業車動輒12至15萬元以上，對靠車吃飯的駕駛而言，是沉重的負擔」他指出，這也是許多多元計程車駕駛僅投保強制險與乘客險的原因，「不是不保，是保不起。」

特斯拉多數多元計程車　實際處於「裸奔上路」

在實務經驗中，施直言：「目前多數營業用特斯拉，實際上都未投保車體險，幾乎都是裸奔上路。」主因除高保費外，還有保單限制多、承保公司少，導致許多駕駛即便想保，也經常被保險公司婉拒。「你要保，還得先問保險公司願不願意保你。」他強調，這是現實制度造成的結構性難題。

進口電動車保費結構不平等　特斯拉限制最多

電動車保費高，其實與品牌、售價與進口身份密切相關。施指出，以國產電動車納智捷N7為例，保單選擇彈性大，可選擇丙式車體險，保費親民、門檻低。

但特斯拉屬進口高價車，保險制度卻限制更多，「特斯拉通常僅能投保乙式車體險，且多半需綁定多項附加險種，導致保費居高不下。」維修方面，因板金採鋁合金、電子系統封閉，外廠難以處理，車損嚴重時需回原廠維修，動輒數十萬、甚至破百萬，也讓保險公司理賠損率居高不下。

市佔高卻成保險拒接對象　特斯拉成「制度異類」

儘管特斯拉為台灣市佔率最高的電動車品牌，卻在保險市場上反而成了「制度異類」。施分析：「市佔越高，出險樣本越多，保險公司就越保守。」他指出，特斯拉高賠率、高維修成本的形象，使得保險公司投保審查更加嚴格，價格也隨之調高。

然而，從李先生的車禍事件來看，輿論集中在「開特斯拉沒保險」的表象，卻忽略背後制度問題。施竣翔強調：「不是開特斯拉的都是有錢人，對很多職業駕駛來說，那是一種生活方式，更是一台能養家的工具。」他呼籲，隨著政府大力推動電動車普及與補貼，相關保險配套也應盡速完善，否則受苦的，只會是不斷在馬路上為生活打拚的基層司機們。

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