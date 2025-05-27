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社會 社會焦點 保障人權

獨／特斯拉單親爸挨酸活該不保險　電動車政策「養套殺」曝政府失能

▲▼ 重慶南路特斯拉 。（圖／李先生提供） 

▲單親爸爸李先生貸款230萬元買下特斯拉用來跑Uber養孩子，因一場車禍意外生財工具淪廢鐵。（圖／李先生提供）

記者黃宥寧／台北報導

單親爸貸款買特斯拉跑Uber，營業車體險一年要價十幾萬，他保不起，一撞就斷了生計。政府砸百億推電動車，補助、免稅樣樣有，卻沒補上保險這塊拼圖。不只營業車，自用電動車保費也普遍比燃油車高5%至10%，部分車款甚至遭拒保，讓駕駛「裸奔上路」。當政策只管讓你上車，卻不問撞車怎麼辦，這場能源轉型，會不會只是另一場「養套殺」？

為了達成2050淨零碳排，這幾年政府全力推動電動車政策，從貨物稅、牌照稅、燃料稅三免，到新購補助、汰舊換新、國產電池加碼、地方加碼，層層疊加。單純購買一台電動機車所能獲得的補助金額，根據目前的政策，最高約為4萬至6萬元，對民眾來說，這的確是一筆看得見的「好康」。

一位開Uber的單親爸爸，三年前咬牙貸款230萬元購入特斯拉，原以為用電比加油省、又有補助，應該划算。沒想到一問營業用車體險，竟發現一年要15萬元起跳，甚至還有保險公司拒保。最後他僅投保最基本的乘客險，結果突遭一名78歲無照老翁暴衝撞擊，車毀人未傷，但車體報廢、貸款未清，他也失去接單工具，生活瞬間陷入困境，而事發後甚至還有網友狂酸：「開特斯拉還裝可憐」、「活該不保險」。

▲北市重慶南路一段車輛衝撞釀8傷，駕駛獲救畫面曝光。（圖／記者民眾提供，下同）

▲北市邱姓董座無照又闖紅燈，連環撞車禍釀8傷，當場遭熱心路人拉出。（資料圖／記者民眾提供）

據保險業界指出，電動車零件精密、維修費用高，電池更牽涉到自燃、材料稀缺與技術門檻，理賠金額遠高於傳統油車。加上部分車型熱銷卻風險難評估，導致有些保險公司直接婉拒承保。若用途還是營業，因為每日行駛時數高、風險累積大，保費往往直逼10萬元以上。面對這樣的負擔，不少職業駕駛選擇不保險，抱著運氣開車。

金管會去年推出《電動車專屬保險參考條款》，試圖將充電風險、自燃、道路救援等情境納入保單內容。但實務上願意承保的公司至今仍不多，且大多未開放營業用車，費率也尚未見下降。

負責特斯拉保險業務的施竣翔坦言，特斯拉這類車輛因價格高、維修困難，本來就被視為高風險車種，「加上用來跑車，保費當然貴。」他認為，政府若只推補助，卻不處理後端保障，最後風險仍是回到車主身上。

電動車不是壞事，政策方向也沒錯。但從實際使用來看，制度的斷層已經讓部分駕駛人陷入風險孤島。政府一方面鼓勵民眾換車、開放多元計程車業態，卻遲遲未針對營業用電動車提出保費補貼或風險分擔機制，出事之後，卻只留一句「為什麼沒保險」。

政策項目 現行狀況
購車補助 政府與地方補助最高約6萬元
稅費優惠 貨物稅、牌照稅、燃料稅三免
專屬保險制度 金管會推電動車條款，僅少數公司開辦
營業用電動車保險 費率高、投保門檻高，多數職業駕駛無險可保

《東森新媒體ETtoday》提醒：車體險係數是最直接影響保費的因素，又可分為「從人係數」與「從車係數」。
從人係數受被保險人「年齡、性別、賠款紀錄」影響；從車係數則受「汽車製造年度、費率代號係數」影響。

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