超商「周一咖啡優惠」來了！7-11、全家兩杯55折

▲7-11推出「周一咖啡日」，還有小資族的報稅季咖啡優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

撐完這周就迎來端午連假，超商紛紛推出咖啡優惠幫上班族助攻。7-11今（26日）周一咖啡日，CITY CAFE特大杯濃萃系列、厚乳拿鐵、CITY PRIMA中杯精品美式及拿鐵，同品牌「任選2杯99元」，APP也有報稅季優惠，4杯最多省超過百元 。全家也有周一限定特濃或單品咖啡「第二杯10元」，等於兩杯55折起。

★7-ELEVEN

●周一咖啡日

7-11即日起至7月31日，每周一限定，在門市、「OPENPOINT APP」推出咖啡優惠兩杯99元，最低55折起，適合上班族自己喝或跟同事合購。

特大杯濃萃美式（原價65元）、特大杯濃萃拿鐵（原價75元），任選2杯99元。

特大杯厚乳拿鐵（原價85元，不限冰熱任選2杯99元。

中杯精品美式（原價80元）、中杯精品拿鐵（原價90元），任選2杯99元。

▼7-11周一咖啡日。（圖／業者提供，點圖可放大）



●APP報稅季優惠

7-11自5月26日至5月31日，在「OPENPOINT APP」推出「報稅季小資聰明喝好咖」優惠，幫報完稅的小資族補血：

風味系列指定熱飲，任選4杯188元，最多省72元。

大杯厚乳拿鐵／特大杯濃萃美式，4杯188元，現省72元。

大杯拿鐵／美式任選，5杯188元，最多省87元。

香鑽水果茶，任選4杯188元，現省92元。

黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，任選5杯188元，現省112元。

琥珀小葉奶茶／橘子花奶青，任選5杯188元，現省112元。

▼7-11報稅季咖啡優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家

全家在5月26日周一限定，APP隨買跨店取推出指定咖啡「兩杯55折起」，等於加10元就多一杯，每位會員可購買2組（4杯），兌換期限至6月30日。

大杯特濃美式，兩杯65元，60折（原價55元/杯）。

大杯特濃拿鐵，兩杯75元，58折（原價65元/杯）。

大杯單品美式，兩杯110元，55折（原價100元/杯）。

大杯單品拿鐵，兩杯120元，55折（原價110元/杯）。

▼全家周一限定咖啡優惠，兩杯55折起。（圖／全家提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至5月27日也推出咖啡限時優惠，蜂蜜美式或拿鐵、特大杯美式或拿鐵，同品項「買1送1」。

▼萊爾富咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）