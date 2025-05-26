　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

輔大醫院駭客竟是自己人！　全院病歷被他掌握

第一名模林志玲家族與輔大醫院關係良好，還曾捐檢疫站給該院。（翻攝醫師王聖儒臉書）

▲第一名模林志玲家族與輔大醫院關係良好，還曾捐檢疫站給該院。（翻攝醫師王聖儒臉書）

圖文／鏡週刊

A先生指出，周姓治療師去年初自創呼吸治療產業工會，擔任理事長，主張替呼吸治療師發聲，還到長庚大學、台北醫學大學及三軍總醫院宣導勞權。去年10月，輔大醫院舉辦工會代表選舉，周也登記參選，沒想到1名同仁在院內電腦登入帳號密碼、準備投票時，卻發現已經有投票紀錄，不過，投票時間他根本不在醫院，才知道帳號被盜。

院方接獲通報後展開調查，發現有6名休假的同仁帳號被盜，6個帳號都是用同1台呼吸重症組的電腦，投票給周姓治療師，為了釐清真相，院方還特別調閱4支監視器畫面，確認周當時1個人在呼吸重症組值大夜班，所有線索都指向他，認為他是為了投票給自己，才盜用別人的帳密，不過，這6個人跟周都沒有私交，他如何取得對方的帳密，大家都一頭霧水。

事件爆發之後，有同仁想起，之前曾經請周姓治療師修改醫院電腦系統內的表格資料，周當時休假，並不在醫院，卻一樣能修改，當時就有同仁懷疑他駭進醫院的電腦系統，後來同仁將2起事件及調查結果回報輔大醫院高層，並控告周偽造文書、妨害電腦使用罪，院方得知後，特別約談6名被害同仁，並通知周說明，但周卻以「非上班時間」為由拒絕。

另一名院內人士B小姐告訴本刊，院方資訊人員事後檢查呼吸重症組的公用電腦時，發現2部電腦被植入NGROK（轉發伺服器），可以從遠端連線駭進醫院內部系統，還留下瀏覽病患資料的紀錄，而NGROK植入電腦時的帳號名稱就是周姓治療師的英文名字，更誇張的是，資訊人員檢查時，駭客還不斷攻擊試圖侵入，事後院方緊急刪除程式，也向調查局舉發，卻沒對周進行懲處。

周姓治療師值大夜班時，盜用同事帳密、操作同一部電腦投票給自己。（讀者提供）

▲周姓治療師值大夜班時，盜用同事帳密、操作同一部電腦投票給自己。（讀者提供）

調查局清查後向院方證實，周姓治療師的電腦裡有1個存放多名同仁帳密的資料夾，其中包括有瀏覽全院病歷權限的醫師及行政高層帳密，至於周盜取帳密的動機為何？相關病歷、個資是否已外洩？目前仍在調查中。

但最誇張的是，截至目前為止，周仍與6名被害人在同辦公室上班，大家都飽受壓力。B小姐就說：「沒人敢得罪周，大家都怕他亂搞，他如果又盜取我的帳密、登入系統刪除我的報告，我的心血就全毀了！」


更多鏡週刊報導
輔大醫院洩個資3／離譜條件威逼受害同事和解　駭客治療師黑底曝光
輔大醫院洩個資／治療師駭進輔大醫院資料庫　林志玲家族及上萬個資恐外洩

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
葬儀社老闆疑「偷摸禮生」遭痛毆！躲擺大體房間
快訊／30多歲女陳屍西子灣
「台灣怪力男」李灝宇開轟！　林昱珉1.2局丟3分
70歲婦連撞2車「我就沒錢你去告我」　整路就她一輛車也能撞
雞肉吃太多「死亡率飆升27％」　醫師揭安全食用量
快訊／好涼冷！　今早跌到15℃
Veo 3開放Pro用戶使用！創作門檻大降級
墾丁大街調酒遭爆「3盤shot花了1萬4」 消保官出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄約會勝地驚見女浮屍！載浮載沉身分死因待釐清

快訊／台南倉庫起火！火勢延燒住宅　1女「3F跳下逃生」送醫

辱學弟「一輩子小GG」　輔大醫院治療師駭客黑底曝

第一次約會就2度性侵！　淫狼辯「她說不要身體卻很誠實」

輔大醫院駭客竟是自己人！　全院病歷被他掌握

輔大醫院「駭客身分」曝　院方遭控吃案引眾怒

輔大醫院遭駭！　林志玲家族及上萬個資恐外洩

留負評遭咖啡店肉搜公審　女客提告吞敗聲請自訴一審勝訴

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

葬儀社老闆疑「偷摸禮生」慘遭痛毆！躲擺放大體房間

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

【小動作大溫暖】看到老奶奶想過馬路，騎士立刻這樣做...

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

#柴犬 堅持不在家尿尿！奴才被迫雨天出門超狼狽

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

快訊／高雄約會勝地驚見女浮屍！載浮載沉身分死因待釐清

快訊／台南倉庫起火！火勢延燒住宅　1女「3F跳下逃生」送醫

辱學弟「一輩子小GG」　輔大醫院治療師駭客黑底曝

第一次約會就2度性侵！　淫狼辯「她說不要身體卻很誠實」

輔大醫院駭客竟是自己人！　全院病歷被他掌握

輔大醫院「駭客身分」曝　院方遭控吃案引眾怒

輔大醫院遭駭！　林志玲家族及上萬個資恐外洩

留負評遭咖啡店肉搜公審　女客提告吞敗聲請自訴一審勝訴

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

葬儀社老闆疑「偷摸禮生」慘遭痛毆！躲擺放大體房間

限空令解禁首日！台積電下跌9元至975　台股跌逾90點

臺灣夢兒少社區築夢基地評選結果出爐　南投新增2社區

你是很會精神內耗的人嗎？超準心測探究內心執著的點

機車勿占身障格　台東火車站逾60件違停將開罰

一日庸醫體驗！互動式AI小遊戲《猜病》引熱潮

快訊／高雄約會勝地驚見女浮屍！載浮載沉身分死因待釐清

「台灣怪力男」李灝宇開轟　林昱珉1.2局挨打丟3分

法網致敬納達爾！絕版4大天王夢幻同框　鞋印永留球場他感動落淚

偏鄉社區為長輩供餐米糧不濟　立委游顥偕慈善團體助募3千公斤

快訊／台南倉庫起火！火勢延燒住宅　1女「3F跳下逃生」送醫

【手放臉旁測是否常被打】兒子萌笑回應　夫立刻轉頭秒閃XD

社會熱門新聞

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

摩鐵性侵女　男：她嘴說不要但身體很誠實！下場慘了

女遭詐千萬、房被騙走！每天還要打卡回報

葬儀社老闆「偷摸禮生」　結果遭痛毆

台中傍晚墜樓！女子15樓墜落身亡

彰化94歲翁「突被黑衣人抬走」！眼見老家被強拆

新莊地藏庵遶境2天　警籲避開路段

台中33歲男「手握針筒」陳屍租屋處

24歲女拒檢自撞亡！母悲「她很乖」警為什麼要追

女騎士拒檢闖燈蛇行自撞亡　警不解：沒酒駕、槍毒

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

「家遭剷平」土地原屬霧峰林家　剩16戶不妥協

輔大醫院「駭客身分」曝　院方遭控吃案引眾怒

更多熱門

相關新聞

輔大醫院「駭客身分」曝　院方遭控吃案引眾怒

輔大醫院「駭客身分」曝　院方遭控吃案引眾怒

天主教輔仁大學附設醫院2017年正式營運，屬於教學醫院，也是新北市新莊、泰山、五股地區居民，最重要的醫療機構之一，去年還被衛福部升格為「重度級急救責任醫院」，不過，本刊最近接獲投訴，指輔大醫院的行政管理有嚴重缺失，讓第一名模林志玲家族在內，上萬名病患及醫護的個資陷入外洩危機！

輔大醫院遭駭！　林志玲家族及上萬個資恐外洩

輔大醫院遭駭！　林志玲家族及上萬個資恐外洩

AI投資革命！　台理財機器人規模可望衝破200億

AI投資革命！　台理財機器人規模可望衝破200億

刑務官：執行死刑30年　還會想起犯人的臉

刑務官：執行死刑30年　還會想起犯人的臉

威而鋼吃了硬整天？泌尿醫揭「這時間吃」效果最好

威而鋼吃了硬整天？泌尿醫揭「這時間吃」效果最好

關鍵字：

鏡週刊輔大醫院駭客

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

本已宣布退役　AV女優積蓄被騙光

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

摩鐵性侵女　男：她嘴說不要但身體很誠實！下場慘了

依依感性誓詞曝光「納豆進場就開始哭」

醫示警：手腳「5大異常」恐是癌症

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

命理師4點分析「孟耿如面相」　斷言3年後恐迎轉變

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

鋒面週三報到！端午連假前3地紅爆

更多

最夯影音

更多

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面