輔大醫院駭客竟是自己人！　全院病歷被他掌握

▲第一名模林志玲家族與輔大醫院關係良好，還曾捐檢疫站給該院。（翻攝醫師王聖儒臉書）



圖文／鏡週刊

A先生指出，周姓治療師去年初自創呼吸治療產業工會，擔任理事長，主張替呼吸治療師發聲，還到長庚大學、台北醫學大學及三軍總醫院宣導勞權。去年10月，輔大醫院舉辦工會代表選舉，周也登記參選，沒想到1名同仁在院內電腦登入帳號密碼、準備投票時，卻發現已經有投票紀錄，不過，投票時間他根本不在醫院，才知道帳號被盜。

院方接獲通報後展開調查，發現有6名休假的同仁帳號被盜，6個帳號都是用同1台呼吸重症組的電腦，投票給周姓治療師，為了釐清真相，院方還特別調閱4支監視器畫面，確認周當時1個人在呼吸重症組值大夜班，所有線索都指向他，認為他是為了投票給自己，才盜用別人的帳密，不過，這6個人跟周都沒有私交，他如何取得對方的帳密，大家都一頭霧水。

事件爆發之後，有同仁想起，之前曾經請周姓治療師修改醫院電腦系統內的表格資料，周當時休假，並不在醫院，卻一樣能修改，當時就有同仁懷疑他駭進醫院的電腦系統，後來同仁將2起事件及調查結果回報輔大醫院高層，並控告周偽造文書、妨害電腦使用罪，院方得知後，特別約談6名被害同仁，並通知周說明，但周卻以「非上班時間」為由拒絕。

另一名院內人士B小姐告訴本刊，院方資訊人員事後檢查呼吸重症組的公用電腦時，發現2部電腦被植入NGROK（轉發伺服器），可以從遠端連線駭進醫院內部系統，還留下瀏覽病患資料的紀錄，而NGROK植入電腦時的帳號名稱就是周姓治療師的英文名字，更誇張的是，資訊人員檢查時，駭客還不斷攻擊試圖侵入，事後院方緊急刪除程式，也向調查局舉發，卻沒對周進行懲處。

▲周姓治療師值大夜班時，盜用同事帳密、操作同一部電腦投票給自己。（讀者提供）

調查局清查後向院方證實，周姓治療師的電腦裡有1個存放多名同仁帳密的資料夾，其中包括有瀏覽全院病歷權限的醫師及行政高層帳密，至於周盜取帳密的動機為何？相關病歷、個資是否已外洩？目前仍在調查中。

但最誇張的是，截至目前為止，周仍與6名被害人在同辦公室上班，大家都飽受壓力。B小姐就說：「沒人敢得罪周，大家都怕他亂搞，他如果又盜取我的帳密、登入系統刪除我的報告，我的心血就全毀了！」



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