3外籍客受困台東林道1人受傷　3架次直升機、陸空連2天救援

記者陳以昇／台東報導

台東縣延平林道深山區日前發生外國遊客溪降意外，23日上午8時許，3名外籍人士（2名澳洲籍、1名荷蘭籍）進行溪降活動時，其中一名荷蘭籍遊客不幸墜落，導致腰椎受傷。傷者運用個人指位無線電示標（PLB）發出求救訊號，消防署立即啟動跨部門救援，集結東部、南部特搜人員、內政部空勤總隊及台東縣消防局，陸空協同展開長達2日的搜救任務，最終成功將3名受困旅客全數救出。

▼搜救人員先將荷蘭男遊客固定在擔架上 。（圖／記者陳以昇翻攝）

內政部消防署表示，當時接獲求救訊號後，救援隊伍立即整裝待發。然而，複雜的山域地形增加搜救困難度。儘管直升機一度因油料與地形限制而無法執行垂降作業，但搜救團隊並未放棄，透過待救者的影像紀錄精準定位，持續嘗試救援。

當晚先成功吊掛出第一位澳洲籍女遊客。但考量到天色已暗及傷者狀況，已不適合再次執行飛行吊掛任務。在確認另2名待救者具備足夠的裝備條件後，救難團隊引導他們就地避難，等待隔日清晨再次展開救援。

▲▼直升機吊掛傷患 。（圖／記者陳以昇翻攝）

24日清晨，空勤總隊直升機立體救災機組人員與台東縣消防局陸路救援隊同步挺進目標區。特搜人員在垂降至地面，抵達傷者位置，先完成傷患固定擔架後，再搬運至直升機吊掛點，順利完成吊掛作業，將受傷的荷蘭籍男遊客送往醫院。

此次救援任務歷經整整2天，共動員3架次直升機，以及由消防署特搜隊7名、台東縣消防局13名組成的20名特搜人員，終於順利將3名受困旅客成功救出。內政部劉部長在救援過程中，也特別叮嚀搜救人員務必注意天候變化，強調安全為首要考量。澳洲及荷蘭駐台辦事處與外交部也同步表示關切並提供協助。

內政部特別呼籲民眾，從事山域活動前務必做好萬全準備，尤其應隨身攜帶個人定位及通訊工具。如同本次救援案例中的個人指位無線電示標（PLB），或GARMIN INREACH衛星通訊服務、衛星電話等裝備，這些相關產品均能短期租賃，可大幅提升山域活動的安全性。同時，民眾也應隨時注意山區天候變化，確保登山活動安全，避免意外發生。

▼荷蘭籍男遊客吊掛到安全地區後緊急將他送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）