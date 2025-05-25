韓國瑜稱「男人的價值不在頭上幾根毛」　諷沒看到柯建銘有努力

▲柯建銘、韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前台中市長胡志強今（25日）舉行《我是胡志強，今天來報到》新書發表會，不僅立法院長韓國瑜、前中廣董事長趙少康到場力挺，連久未露面的資深媒體人陳文茜都坐著輪椅到場相挺，引發外界關注。韓國瑜致詞時表示，胡志強跟自己這幾十年努力，都是為了想證明「男人的價值不在頭上那幾根毛，而在裡面裝了什麼樣有價值的東西」，但是很遺憾在立法院，沒有看到民進黨團總召柯建銘有這樣的努力。

韓國瑜表示，胡志強跟自己這幾十年努力，都是為了想證明「男人的價值不在頭上那幾根毛，而在裡面裝了什麼樣有價值的東西」，但是很遺憾在立法院，沒有看到民進黨團總召柯建銘有這樣的努力。今天幕僚準備了很多資料，希望用這些資料來形容他心目中的胡市長，但他覺得太冰冷，沒有溫暖熱情，不符合胡志強一生做人處事的原則，因為胡志強是如此寬厚、幽默、熱情，且真誠待人。

韓國瑜指出，胡志強曾任大學教授、外交官、外交部長、駐美代表與台中市長，無論在哪一個職位上，都表現有目共睹，正如立法院副院長江啟臣所曾說過，「胡志強改造了大台中」，就連新科立委廖偉翔也自稱是胡志強的「關門弟子」，都可以看到胡志強為台中的建設奠定了深厚的基礎。

韓國瑜續指，現在立法院三黨不過半，造成兩個後遺症，第一是讓院長老得快，第二是，每次院會攻防、吵鬧、喧嘩發生肢體衝突時，自己就會在主席台上拿著紙筆寫「心」，寫了幾個月後，終於參透了「三黨不過半，讓院長的心性修為大幅提升」的心得。

韓國瑜說，身為佛教徒，曾懷疑「心」只有四劃，怎麼能代表宇宙一切與本體？百思不得其解，直到某天終於找到這把鑰匙，理解了三千年來造字者的智慧。在胡志強身上，他也看到了「心」這個字。每個人都在母親子宮中降生，出生時太極圖就打開了，就如同「心」的構造。那外圍的一點，象徵著進入社會後所接觸到的權力、金錢與種種誘惑，但那中心的本體，始終是善良的，「而胡志強正是如此，慈悲、善良、溫和，且充滿韌性。」

韓國瑜認為，胡志強是一位了不起的政壇前輩，也是具備完美人格的人，「他在政治、學術與外交領域的成就，絕對值得大家學習，祝福他新書發表圓滿成功。」