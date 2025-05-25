朱立倫豪語「520罷賴清德」沒下文　胡志強嘆：都沒有好好準備

▲前台中市長胡志強（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德520上任滿周年，國民黨主席朱立倫4月26日於凱道集會上曾經宣布，520過後就要啟動罷免賴清德，但被問到有何具體行動時，國民黨副發言人鄧凱勛受訪時回應，罷免賴清德要先從罷免「綠衛兵」著手，凝聚更多力量與民意，讓外界霧裡看花。前台中市長胡志強今（25日）對此表示，「民進黨能做的事都在做了，他們很可能一年前就想要改變國會情勢，我覺得我們沒有好好準備。」

胡志強今日舉行《我是胡志強，今天來報到》新書發表會，包含立法院長韓國瑜、國民黨立委賴士葆、資深媒體人陳文茜等大咖都到場力挺，會前胡志強接受媒體聯訪。對於朱立倫提出「520罷免賴清德」，但到現在卻都沒有下文，胡志強說，自己實在不了解這些事情，國民黨現在處境非常困難，真的要置之死地而後生，能做的事情都要做，「民進黨能做的事都在做了，他們很可能一年前就想要改變國會情勢，我覺得我們沒有好好準備。」

媒體追問「那所以黨主席要換人做嗎？」胡志強則強調，「我沒說這個事，是你說的，不要亂講啦！」國民黨一定要置之死地而後生，不要太多顧忌，國民黨已經到現在這地步，無法再撕裂，「我沒針對任何對象，大家求付出就好，我要救這個黨，大家都要救黨，不求從這黨再得到任何東西。」

