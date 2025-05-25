寶寶睡覺「眼睛掉出來」！監視器畫面嚇壞媽　真相卻讓42萬人笑了

▲畫面中的「眼睛」看起來極度不自然。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

當媽媽打開嬰兒監視器時，眼前一幕讓她冷汗直流，以為女兒的眼睛出了可怕的狀況，真相卻讓人哭笑不得。

來自英國的凱莉（Kerry Blacklock）日前剛哄睡9個月大的女兒Mia，轉身到廚房準備晚餐。就在她準備開動前，下意識地瞄了一眼嬰兒監視器，卻瞬間整個人僵住。

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「我真的以為她的眼球掉出來了，」她回憶當時的情景。「整個人動彈不得，只感覺腎上腺素衝上來，不然我可能昏倒。」螢幕裡的小Mia正安靜地躺在嬰兒床上，可畫面中的「眼睛」卻看起來極度不自然。黑暗中，一個圓形的白色物體剛好覆蓋在她的眼睛上，看起來就像一顆凸出的假眼。

凱莉當場衝進房間，打開燈後才發現，原來是奶嘴掉落剛好卡在眼睛附近的尷尬位置。她鬆了一口氣，站在床邊啞然失笑。「Mia根本沒醒，翻個身繼續睡，完全不知道我剛剛經歷了一場心理驚魂。」

▲原來是奶嘴掉落剛好卡在眼睛附近的尷尬位置。（翻攝畫面）

更有趣的是，Mia從來沒愛過奶嘴，因為她是母乳寶寶。媽媽只是試圖用奶嘴讓自己能稍微休息一下，不要總被當成活體奶嘴。

凱莉上週把這段烏龍分享到TikTok，還特地配上恐怖片配樂，短時間內吸引超過42.7萬次觀看。網友們笑成一片，也紛紛留言分享自己被孩子嚇到的時刻「我女兒曾經把手指塞進眼皮底下，那兩秒簡直是我的人生極限」、「有一次我以為我兒子在抽搐，結果他只是睡夢中伸懶腰」。

對於網友的反應，凱莉感到驚喜：「大家和我一樣笑出來，這真讓我鬆了一口氣。不然一開始那畫面真的讓我心臟停了一拍。」



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