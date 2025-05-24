全歐洲最高！ 丹麥退休年齡擬「提高至70歲」　工人不滿走上街頭

▲ 丹麥擬將官方退休年齡提高至70歲。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

丹麥自2006年起便就將官方退休年齡與預期壽命掛勾，每隔5年修訂1次，目前退休年齡為67歲。而國會22日通過一項法律，旨在2040年底前將退休年齡提高至70歲，將使丹麥成為歐洲退休年齡最高的國家。

綜合CNN及BBC報導，丹麥目前退休年齡為67歲，因每5年修訂1次官方退休年齡，到了2030年將提高至68歲，2035年則再升至69歲。

本月22日，丹麥國會以81票贊成、21票反對，通過這項「退休年齡為70歲」的法案，新法將適用於1970年12月31日以後出生的國民。

現年47歲的社會民主黨籍總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）去年曾稱，若退休年齡提升至70歲，她準備好重審這項制度，「我們不再認為退休年齡應自動升高，你不能只是一直要求人們必須多工作1年」。

對此，47歲的屋頂工人詹森（Tommas Jensen）認為，這項改變對於從事辦公室工作的人來說，情況可能不同，但對體力勞動者而言，會使生活更加困難，「我們一直在工作、工作再工作，但我們不能繼續下去了」，「我一輩子都在繳稅，也該有時間陪伴孩子和孫子」。

過去幾周來，首都哥本哈根出現由工會支持的抗議示威，反對提升退休年齡。而在22日國會投票前，一個工會聯盟主席拉斯穆森（Jesper Ettrup Rasmussen）也指出，提高退休年齡的提案「完全不公平」。

拉斯穆森直言，丹麥擁有健康的經濟，退休年齡卻是全歐盟最高，「更高的退休年齡，代表人們將失去過上有尊嚴的老年生活的權利」。

據丹麥官方統計數據，丹麥人口接近600萬人，其中60至69歲人口約有71萬3000人，70至79歲人口約有58萬人。

延伸閱讀

▸ 不倫岳母「懷孕生子」 人夫狠離現任妻子…再婚變她繼父

▸ 因「2月僅28天」被多扣2天薪水！ 家政阿姨告上法院：我要拿回我的錢和尊嚴

▸ 原始連結