消防逃生梯突回縮！　住戶「踩空墜樓」當場喪命

▲逃生梯突然回縮,導致男子踩空墜樓。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

美國紐約布魯克林19日清晨發生一起火警意外,一名男子在逃生過程中,竟在攀爬消防梯時不幸墜樓,頭部著地當場死亡。從曝光的畫面可以看到,疑似是因為逃生梯突然回縮,導致男子踩空墜樓,目前紐約消防局已啟動相關調查。

綜合外媒報導,這起火警起於布魯克林日落公園區(Sunset Park)第九大道與39街交界處一棟三層樓的公寓,起火源頭為一樓熟食店的電器走火,濃煙與火勢迅速蔓延至樓上住戶。消防隊接獲報案趕抵後,隨即架設逃生梯協助受困民眾脫困。

HORROR IN NYC: FDNY probes fatal ladder failure in Brooklyn fire rescue. Ashiq Hussain (53) Pakistani immigrant, fell from a 2nd floor window while escaping a fire on Monday. The ladder collapsed, causing Hussain to strike his head on the pavement. He later died at the hospital. pic.twitter.com/DhaxYgZHch