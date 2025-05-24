消防逃生梯突回縮！　住戶「踩空墜樓」當場喪命

▲逃生梯突然回縮，導致男子踩空墜樓。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約布魯克林19日清晨發生一起火警意外，一名男子在逃生過程中，竟在攀爬消防梯時不幸墜樓，頭部著地當場死亡。從曝光的畫面可以看到，疑似是因為逃生梯突然回縮，導致男子踩空墜樓，目前紐約消防局已啟動相關調查。

綜合外媒報導，這起火警起於布魯克林日落公園區（Sunset Park）第九大道與39街交界處一棟三層樓的公寓，起火源頭為一樓熟食店的電器走火，濃煙與火勢迅速蔓延至樓上住戶。消防隊接獲報案趕抵後，隨即架設逃生梯協助受困民眾脫困。

HORROR IN NYC: FDNY probes fatal ladder failure in Brooklyn fire rescue. Ashiq Hussain (53) Pakistani immigrant, fell from a 2nd floor window while escaping a fire on Monday. The ladder collapsed, causing Hussain to strike his head on the pavement. He later died at the hospital. pic.twitter.com/DhaxYgZHch — Breaking911 (@Breaking911) May 22, 2025

現年53歲的侯賽因（Ashiq Hussain）是住在三樓的Uber司機，當時他從窗戶爬出，準備沿著梯子逃離火場，沒想到就在他即將踏上梯子的瞬間，該梯竟突然下滑，長度瞬間縮短一大截，導致侯賽因當場踩空，還撞上正在梯子上的消防員，整個人失控翻滾、頭部先著地重摔在人行道上，傷勢過重，當場喪命。

事故影像被目擊民眾用手機拍下，畫面令人怵目驚心。熟食店員工穆罕默德（Roshad Mohammed）事後表示，侯賽因是個為人和善、總是面帶笑容的好鄰居，「真的太突然了，完全無法接受這樣的意外。」

紐約消防局對此表示，已就這起「民眾在救援過程中喪命」的事件立即展開調查，將釐清梯子是因機械故障還是其他因素導致回縮。目前涉事梯具已被停用，尚無消防人員因此遭到停職或處分。