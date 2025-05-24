不積極才被資遣！她換新工作「卻被誇認真」　網秒懂關鍵：我也是

▲原PO發現，薪水高低會影響工作態度。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多網友都愛玩「無愧於薪」、「問薪無愧」的哏，來表達自己的工作態度與薪水高低有一定相關性。近日還有網友發文透露，她上份工作是因為不夠細心才被資遣，結果沒想到換了一家公司後，竟被誇讚做事認真，讓她頓時發現薪水多寡真的會影響工作態度。文章曝光後，也引起網友討論。

有網友在Dcard上，以「原來薪水會影響到工作態度」為標題發文，提到她上一份工作的薪水29K，但因為不夠細心、不夠積極而被資遣。之後她換了一份新工作，薪水達40K，結果沒想到工作態度真的變得更加細心、積極，還被同事誇讚做事很認真。因此她就突然發現，原來薪水是真的會影響工作態度的。

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貼文曝光後，不少網友都直呼，「一分錢一分貨，我要讓老闆知道便宜沒好貨」、「我也是，之前剛出社會做2萬6的工作被噴很有自己想法、不服從；然後換了工作後，現在每個月基本做4萬，案子做完還有分紅可以拿，周六都自動想加班」、「給我3萬的薪水我就做3萬的能力，剩下的就是主管收拾，給我5萬的薪水我就給你5萬的能力，我的能力值取決你給的薪水價值」。

也有網友認為，「確實會影響，畢竟你害怕失去這份工作啊」、「因為你怕4萬掉了就再也找不到，要珍惜現在得來不易的4萬薪水」。但也有網友回應，「50K我也是能混就混，反正事情也做不完」、「我好像不會，我態度都一樣，就是把事情做好，會多做」、「不見得呀，同事從38K變43K也沒比較認真，反而更摸魚」。話題引發討論。