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拼觀光要有好的交通路網　卓榮泰：將推出新勞工政策

▲▼卓榮泰出席2025台北國際觀光博覽會開幕典禮。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰出席2025台北國際觀光博覽會開幕典禮。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（23日）出席「2025台北國際觀光博覽會」開幕典禮，他在致詞時表示，「擴大觀光」是國家發展的重要方向，行政團隊將積極完善國內交通路網、優化出入境通關程序，同時也將大刀闊斧推出新的勞工政策，在本國勞工優先適用的前提下，引進更多外籍移工投入發展國家建設與觀光事業，促進國內旅遊品質提升，打造台灣成為國際最佳旅遊地點。

卓榮泰致詞時首先感謝「台北市旅行商業同業公會」駱炫宏理事長，長期推動台灣國際觀光，不論對國內觀光旅遊業的發展，或婦女業者交流平台的建設，都貢獻良多，令人稱道。卓期盼，駱理事長未來能打造更多交流平台，吸引國外旅客來台觀光，並鼓勵國人到世界各地開啟新視野。

卓榮泰表示，總統賴清德已指示，行政團隊在編列未來新一年度預算時，必須將「擴大內需」與「擴大觀光」精神，納入國家發展的重要方向之中。

卓榮泰說，要做好觀光，政府有三大責任：首先，有效打造完善交通路網建設，沒有好的交通建設，將不易吸引更多國際旅客來台觀光。其次，是滿足產業發展所需人力，政府將大刀闊斧推出新的勞工政策，在本國勞工優先適用的前提下，引進更多外籍移工投入發展國家建設與觀光事業，促進國內旅遊品質提升。

▲▼卓榮泰出席2025台北國際觀光博覽會開幕典禮。（圖／行政院提供）第三，是優化出入境通關程序，讓國際旅客確實感受到中華民國台灣是歡迎國際友人的最佳旅遊地點。

卓榮泰進一步指出，政府期盼透過各項多元的補助方案，讓國際旅客來台後更容易親近及享受國內各地公共建設、交通建設及文化建設的優質服務；同時，也將持續增進觀光業服務人員在外語及國際禮儀接待等訓練，並積極推廣各地旅遊服務中心，提升台灣國際觀光的吸引力。

卓榮泰表示，交通部觀光署2024年分別在印尼雅加達、印度孟買、菲律賓馬尼拉、法國巴黎及加拿大溫哥華等地成立觀光服務分處，未來將進一步在澳洲雪梨、荷蘭阿姆斯特丹及美國西雅圖等城市設點，向國際友人訴說許多台灣在地景點的感人故事，發揚台灣觀光的軟實力。

卓榮泰強調，台灣觀光產業在國際屢受好評，包括在「2024全球綠色目的地百大故事獎」中，台灣榮獲9個獎項；在「全球穆斯林旅遊指數」中，台灣名列非伊斯蘭合作組織國家第3名，並獲得多家國際旅遊雜誌讚譽為亞洲最適合休閒、冒險與島嶼旅遊的觀光勝地；此外，阿里山林鐵更入選《紐約時報》2025年全球必訪52個地方之一。

卓榮泰期盼，未來除了阿里山林鐵外，也能儘速將「漂亮的太魯閣還給花蓮、還給全世界」，讓所有旅客均能飽覽台灣自然風景。

而近日「2025台北國際電腦展」及「InnoVEX 2025」等國際大型會展在台北南港展覽館展出，吸引來自不同城市與行業別的觀光旅客來台，卓榮泰說，未來政府也希望串聯重要國際會展與觀光活動，推出整合旅遊與商務的套裝行程方案。

此外，高雄成功帶動的「演唱會經濟」模式，以及舉辦國際體育賽事，都是台灣發展觀光事業的重要助力，也是政府未來政策推動的方向，希望將台灣打造成為旅遊勝地與觀光大國。

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