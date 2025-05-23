北捷：文湖線如遇大雨、落雷將調降行駛速度　安排人員隨車因應

▲因應極端氣候，台北捷運公司表示，未來如遇大雨、落雷將調降部分路段行駛速度。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

為提升文湖線系統穩定度，台北捷運公司表示，依市長蔣萬安指示，5月21日邀集內外部專家進行文湖線專案體檢，並依專家建議加強識別潛在風險及精進教育訓練。此外，因應極端氣候帶來的影響，即日起啟動應變措施，未來如遇有大雨、落雷等天候，文湖線將採取調整行駛速限及安排人員隨車等方式因應。

北捷21日邀集7位具捷運電聯車、軌道、機電系統等專長內外部專家，組成專案體檢委員小組，針對文湖線運轉相關環節進行系統性檢視與建議，提升整體營運品質，從列車、系統設施與營運三大面向進行檢視，在無人駕駛、膠輪系統複雜條件下，從專業及第三方觀點提出改善建議。

依據專家建議，未來將更為加強運用公司現有TSIS及Metro PROMIS預警系統，進一步強化文湖線電聯車、號誌及供電等系統設備潛在風險識別，期能在故障發生前即採取適當處置措施，確保行車安全與系統穩定。此外，持續根據各類故障情境的變化，精進應變處置流程，並透過強化教育訓練，提升第一線人員面對突發狀況的應變能力。

北捷表示，因應極端氣候、特別是瞬間強降雨帶來的影響，台北捷運公司表示，文湖線為全自動無人駕駛系統，其中，內湖路段為鋼製路面，較易受大雨影響而產生濕滑現象，目前台北捷運已針對文湖線易打滑路段，加強塗佈環氧樹脂金鋼砂維護；如遇瞬間大雨，文湖線行控中心將視情況，調整內湖部分路段速限，以及派員隨車監控，確保旅客及行車安全。

北捷指出，近年來為強化文湖線營運穩定度，實施多項具體改善計畫。近期方面，針對各項異常事件，就設備面查明真因，並水平展開各項專案持續精進改善；另就近3年較常發生異常的車門設備及煞車系統，執行多項專案改善，包含256型車門鎖定訊號改善、256型關門機構元件改善、256型煞車系統訊號傳輸接頭清潔及電阻值量測及370型車門鎖定開關更換等專案，目前已完成34項專案改善工作，另持續辦理5項改善專案，預計114年10月底完成。

針對外界關心文湖線年限是否屆期，北捷表示，電聯車使用年限為40年，馬特拉及龐巴迪車型均未達使用年限，本公司依原廠維修手冊及實際營運經驗，制訂完善的維修保養計畫及嚴格管理機制，並持續進行電聯車的趨勢健康檢查，維護系統穩定度。

文湖線號誌設備部分，各區間列車保護號誌設備（RATP）已增設號誌長電纜隔離電驛，藉此降低雷擊對號誌設備的衝擊；另依據設備使用年限、故障統計分析進行重置汰換，自113年迄今已重置文湖線號誌道旁基準點設備、道旁訊號洩波電纜，目前正進行文湖線號誌道旁訊號傳輸光纖模組重置。

為永續經營，本公司已成立工作小組，並邀集台北市政府捷運工程局與專業顧問公司，評估文湖線未來重要系統屆期時重置策略及各項可行方案。