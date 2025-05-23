快訊／高雄仁武恐怖火警！大量黑煙狂竄天際　現場畫面曝光

高雄一名11歲男童日前騎腳踏車上路，但在裕誠路要左轉進巷口時，一名機車騎士見狀來不及煞車，2人直接相撞倒地，均受擦挫傷。騎士將行車記錄器PO上網，標題稱「弟弟謝謝你讓我成為在地人」，至於詳細肇事責任尚待警方判定釐清。