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快訊／高雄仁武恐怖火警！大量黑煙狂竄天際　現場畫面曝光

記者賴文萱／高雄報導

高雄仁武區水管路附近一處鐵皮屋今（23）日驚傳火警，現場大量黑煙直竄天際，場面相當嚇人。消防獲報後已出動仁武分隊、鳳祥分隊、大社分隊、楠梓分隊、右昌分隊、鼎金分隊、新莊分隊前往，詳細狀況尚待進一步釐清。

▲▼高雄仁武嚴重火警！恐怖黑煙狂竄天際。（圖／民眾提供）

▲高雄仁武嚴重火警！恐怖黑煙狂竄天際。（圖／民眾提供）

▲▼高雄仁武嚴重火警！恐怖黑煙狂竄天際。（圖／民眾提供）

▲高雄仁武嚴重火警！恐怖黑煙狂竄天際。（圖／民眾提供）

初步了解，現場鐵皮屋內疑似工廠，裡面放置大量塑膠物品，因此火勢一發不可收拾，消防局出動24車56人前往搶救，目前無人員受傷受困，持續確認中。

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