美10重刑犯集體越獄！鑽牆洞塗鴉嗆「有本事來抓」　囂張畫面曝

▲ 囚犯興奮衝出監獄。(圖/Orleans Parish Sheriff`s Office)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國路易斯安那州紐奧良一座監獄16日發生集體逃獄事件,10名囚犯趁警衛離開時,用工具在牆壁上挖出大洞成功逃脫,其中包括至少3名殺人犯及多名謀殺未遂犯嫌,還留下「有本事來抓我們」等塗鴉嘲諷。警方現已捉回3人,其餘7人仍在逃。

綜合《美聯社》等美媒,這群囚犯16日午夜趁唯一一名獄卒離開崗位覓食,開始破壞上鎖的牢房滑門,凌晨0時23分將滑門從軌道上強行拆下,撬開另一間牢房後拆下固定在牆上的馬桶,用工具挖出大洞,約1時1分從洞口逃到戶外並翻牆逃出,過程中利用毯子避免被鐵絲網割傷。

警方公布的監視器畫面可見囚犯衝出監獄,跑向附近高速公路,背影看來相當興奮。他們逃脫前還在洞口上方留下吐舌頭的塗鴉,以及「我們是無辜的」、「有本事來抓我們啊」、「太簡單了啦,笑死」等字樣,嘲諷意味濃厚,且一逃出就脫下囚服換上便服。

NEW: Photo shows hole through which inmates escaped at New Orleans jail. "To easy lol," says one of the messages left on the wall. 10 inmates are still at large. pic.twitter.com/lAc4lynIhw

Just like they video game, "A Way Out." Cut a hole in the wall and left at midnight. Prison didnt know until 830am count. Public was not informed till hours later. Someone is going to resign or point fingers. #NewOrleans #escaped #prison #prisonescape #awayout #11gotaway pic.twitter.com/Nn17Ifvfmq