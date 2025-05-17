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美10重刑犯集體越獄！鑽牆洞塗鴉嗆「有本事來抓」　囂張畫面曝

▲▼ 。（圖／Orleans Parish Sheriff`s Office）

▲ 囚犯興奮衝出監獄。（圖／Orleans Parish Sheriff`s Office）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國路易斯安那州紐奧良一座監獄16日發生集體逃獄事件，10名囚犯趁警衛離開時，用工具在牆壁上挖出大洞成功逃脫，其中包括至少3名殺人犯及多名謀殺未遂犯嫌，還留下「有本事來抓我們」等塗鴉嘲諷。警方現已捉回3人，其餘7人仍在逃。

綜合《美聯社》等美媒，這群囚犯16日午夜趁唯一一名獄卒離開崗位覓食，開始破壞上鎖的牢房滑門，凌晨0時23分將滑門從軌道上強行拆下，撬開另一間牢房後拆下固定在牆上的馬桶，用工具挖出大洞，約1時1分從洞口逃到戶外並翻牆逃出，過程中利用毯子避免被鐵絲網割傷。

警方公布的監視器畫面可見囚犯衝出監獄，跑向附近高速公路，背影看來相當興奮。他們逃脫前還在洞口上方留下吐舌頭的塗鴉，以及「我們是無辜的」、「有本事來抓我們啊」、「太簡單了啦，笑死」等字樣，嘲諷意味濃厚，且一逃出就脫下囚服換上便服。

逃犯年齡介於19至42歲，多為20多歲青年。其中格羅夫斯（Derrick Groves）因2018年狂歡節槍擊案被控二級謀殺，博伊德（Corey Boyd）則因二級謀殺案待審。

直到7個多小時後，獄方上午8點半進行例行清點時才發現囚犯消失，緊急展開追捕。20歲男子邁爾斯（Kendall Myles）不久後落網，21歲的穆迪（Robert Moody）及丹尼斯（Dkenan Dennis）也相繼被捕，仍有7人在逃。

警長哈特森（Susan Hutson）指出，囚犯得以逃出是因監獄鎖具失靈，且疑似有監獄或警方內部人士暗中協助，目前已有3名監獄員工停職調查。哈特森提到，她長期以來多次對監獄設施老舊問題向官員表達憂慮，近期也曾提議撥款修繕，但始終未獲改善。

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