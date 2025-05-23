川普禁哈佛招收外國學生　校方反擊稱違法

▲川普政府與哈佛大學摩擦升級。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普政府再度對哈佛大學採取強硬措施，撤銷這所頂尖學府招收外國學生的資格，雙方的對立進一步升級。根據哈佛統計，外國學生占2024至2025學年招生總數的約27%，約有6800人受到影響。

川普近日指責哈佛大學成為反猶太主義和「覺醒」自由意識形態的溫床，要求校方接受政府對招生及聘僱的監督，但遭到拒絕。美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）隨後宣布，撤銷哈佛學生及交換訪客（SEVIS）計畫認證，該決定立即生效。SEVIS系統是外國學生合法在美就讀的關鍵途徑。

川普早在上月就曾警告哈佛，若拒絕配合政府監督，將失去招收外國學生的權利。諾姆在信中強調，招收外國學生是一種特權，所有大學必須遵守國土安全部的規定，包括報告相關資訊的要求。她批評哈佛拒絕合作，並指責校方縱容反猶太行為及支持哈瑪斯（Hamas）的思想，同時在校園內推行「多元、公平、包容」的政策，導致不安全的環境。

此外，諾姆還指控哈佛助長暴力及反猶太主義，並與中國共產黨合作。她表示，這些行為已讓哈佛失去招收外國學生的資格。

對此，哈佛大學迅速發聲回應，批評這項決定「違法」，並警告可能對校園及美國整體造成「嚴重傷害」。哈佛在聲明中表示，校方將全力維護接待國際學生與學者的能力，並致力於為受影響的群體提供支持。校方認為，此舉不僅是對哈佛的報復行為，也可能損害學術及研究使命，進一步影響國家利益。