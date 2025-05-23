梅雨季3大隱形威脅　你家中幾個？

▲台灣養毛孩或有過敏兒的家庭越來越多，「一機除濕、一機清淨」成梅雨季居家防護標配。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

「明明有開冷氣，怎麼還是覺得悶悶濕濕的」每年梅雨季一到，台灣人最有感的除了衣服晾不乾、被子潮濕外，有時候會有一股難以言喻的霉味出現在家裡，讓人心情鬱悶，也可能讓家人的呼吸道健康亮起紅燈！

專科醫師指出，現在台灣養毛孩或有過敏兒的家庭越來越多，最常見的過敏原就是塵蟎、黴菌與空氣污染，而這三大敵人，全都與「濕度」脫不了關係，「尤其是有異位性皮膚炎的家庭，更應該把環境當成博物館文物般照顧，維持穩定濕度是最基本的防線。」他提醒，濕度若太高，不只讓人覺得黏膩，還會讓塵蟎與黴菌迅速孳生；反之若太乾，皮膚又容易乾癢不適。要守護家人和毛孩的健康，唯有透過定期清潔與使用除濕機、空氣清淨機等設備，有效控制濕度與空氣品質，才能真正替家人打造健康的生活空間。

濕氣、霉味、過敏原！梅雨季最強「三大威脅」正蔓延

隨著梅雨季正式登場，家中是否開始出現一些「異狀」？像是衣櫃悄悄冒出霉斑、空氣中飄著悶濕味、家人過敏症狀也明顯加劇，專家提醒，這些看似微小的變化，其實都是居家環境亮起紅燈的警訊，尤其「濕氣」、「過敏原」、「空氣品質」三大問題更是梅雨季期間的常見隱憂。

1. 濕氣與霉味困擾

連日降雨讓室內濕度飆升，家具、衣物、牆壁等處出現發霉斑點，房間散發悶濕異味，開窗通風也無法徹底改善，嚴重影響居住舒適度。

2 . 過敏原大爆發

濕氣不只讓人感到不適，更是塵蟎、黴菌等過敏原的大本營。高濕度環境下，這些肉眼看不見的「隱形敵人」大量繁殖，導致空氣中充斥著黴菌孢子、塵蟎糞便，讓異位性皮膚炎、氣喘與過敏性鼻炎等症狀一一浮現，根據專科醫師觀察，每年梅雨季期間，過敏門診人次都會增加兩至三成，尤其家中有兒童、長輩或過敏體質者，更需要特別留意。

3. 空氣品質惡化

為了防潮，許多家庭選擇長時間緊閉門窗，卻也因此導致室內空氣流通不良，PM2.5、寵物皮屑、花粉等微小過敏原難以有效排出，反而讓室內污染程度升高，對健康構成長期威脅，成為真正的「隱形殺手」。

面對梅雨季的隱形威脅，專科醫師建議，關鍵在於同步解決「濕度控制」與「空氣品質」問題，使用除濕機，將室內濕度維持在50~60%，可有效抑制塵蟎與黴菌生長，空氣清淨機則可以過濾空氣中的PM2.5、塵蟎、寵物皮屑與細菌，透過有效的居家環境控管，才能讓全家人安心度過濕氣橫行的季節。

▲360度進氣與循環扇設計，搭配HEPA13濾網與UV燈除菌，有效對抗PM2.5與過敏原，守護家人呼吸健康。

以外型美、效率高備受矚目的LG PuriCare™ 360°空氣清淨機，特色是360度全方位進氣設計，不論放在臥室、客廳還是兒童遊戲區，都能透過循環扇將潔淨空氣送達到每一個角落，搭配三階段過濾系統及HEPA 13濾網，能有效濾除99.999%的懸浮微粒、PM2.5、細菌、病毒與寵物皮屑過敏原，適合過敏家庭與毛孩同住環境，不只如此，還能依據您的家庭成員進行客製化升級。若您有過敏困擾的家人，可選購過敏原附掛式強化濾網，加強防護。而對於有寵物的家庭，除了內建的「寵物模式」能有效吸附毛髮，搭配寵物異味附掛式強化濾網，更能強力去除惱人的寵物氣味，絕對是毛孩家庭的一大福音。

▲多功能觸控面板，透過直觀的燈色變化，即時掌握空氣狀況。



▲提升過敏原濾除的附掛式強化濾網，針對過敏特別嚴重的族群，升級多一道的保護力！

▲智慧家庭必備ThinQTM APP，遠端也能掌握好空氣。

LG PuriCare™ 360°空氣清淨機內建UV LED燈可去除風扇上99.99%的細菌，搭配每分鐘釋放500萬奈米負離子除菌，主動抑制空氣中的細菌與病毒，提升防護力再升級，搭配智慧感測系統，自動偵測空氣品質狀況，並透過手機APP進行遠端操控，就算出門在外也能隨時掌握家中空氣狀態，真正做到全方位安心守護。

▲LG PuriCare™ 雙變頻除濕機可自動調節除濕強度，並釋放奈米離子，有效抑制黴菌，維持室內舒適濕度。

LG雙變頻除濕機搭載雙迴轉變頻馬達壓縮機，開啟智慧除濕模式即可根據濕度自動調整運作強度，維持室內在最舒適的50~60%濕度範圍，不只如此，它還搭載UVnano™紫外線燈與奈米離子淨化技術，在運作同時主動釋放5百萬奈米離子，有效抑制空氣中與機體內部的細菌與黴菌滋生，除濕更淨化，一機多用，而最讓人驚喜的是它的多功能烘衣櫥、烘鞋模式，接上配件連小朋友放學回家濕掉的運動鞋也能快速恢復乾爽，超實用！重點是整體運轉聲音低於32分貝，安靜不擾人、一級能效節能又省電，無論放在臥室或兒童房都毫無壓力，連媽媽們都大讚「省力又省心」。

▲操控介面位在機身頂端，簡約美型。

▲搭配Y字形烘鞋配件，運動鞋、布鞋也能快速乾爽不悶臭。

▲滑順滾輪輕鬆移動不費力，房間換來換去也不麻煩。

面對梅雨季帶來的潮濕與過敏危機，若能提早部署，就能減少生活困擾，現在正是升級居家空氣品質的最佳時機。

2025/9/30前輸入ETtoday專屬折扣碼，LG空氣家電立享優惠

• 指定空氣清淨機（AS101DBY0）輸入折扣碼【ET1000】，現折$1,000

• 指定除濕機（DD141MWE0）輸入折扣碼【ET500】，現折$500

• 新會員下單再享95折

了解更多: https://reurl.cc/pa4pYa