別再糾結過去未來！少林精神教你活出「無懼人生」

▲你有好好感受眼前的生活嗎？（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

你有沒有發現，我們總是活在「過去的回憶」和「未來的期待」裡，卻很少好好感受眼前的生活？《打造強韌內在的少林精神》一書中提到，其實，真正改變人生的關鍵，就是「活在當下」。

書中指出，這個觀念來自少林寺的傳統。少林僧人每次見面都會先鞠躬，提醒自己和對方：「現在這一刻，我們彼此尊重，也在這裡、這時候真正相遇。」這不只是禮貌動作，更是一種生活態度：珍惜眼前，重視當下。

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人生就像海浪，有高潮也有低谷。你有沒有想過，成功不會永遠停留，挫折也不會永遠折磨你？當你學會接受人生的起伏，保持心裡的平靜，你就會發現自己能更自在地面對生活的挑戰，不再被情緒左右。

另外，少林精神還強調「忠誠」和「品德」。在這個動盪的時代，擁有幾位真心支持你的朋友，有多重要！無論你遇到什麼困難，他們都會陪伴在你身邊，給你力量。這份真誠的陪伴，是生活中最溫暖的支柱。

比方說，當你在工作中遇到難題，甚至被不公平對待，心裡的忠誠感能讓你保持正直，做出對自己和他人都好的決定。這種內心的力量，來自於少林僧人每日修煉的品德和意志。

所以，不用再為過去耿耿於懷，也不用為未來過度擔心。從今天開始，學著放慢腳步，專注當下，珍惜你身邊那些真誠可靠的人。當你心裡有了這份平衡和力量，人生的風浪也會變得不那麼可怕。

少林精神告訴我們：活在當下，忠誠待人，心靈平靜，你的生活自然會更穩定、更幸福！

▼《打造強韌內在的少林精神》。（圖／方智出版提供）

