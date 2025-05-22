獨／網傳鹿基用「密護」跟診！官方背書沒問題　現場照片打臉

▲陳玉鳳指鹿港基督教醫院用許多門診助理員從事跟診的工作。（圖／陳玉鳳提供）

記者吳奕靖、陳宏瑞／彰化報導

網路瘋傳鹿港基督教醫院用密護來跟診，侵害護理人員工作權，但彰化縣衛生局卻抓不到，衛生局長葉彥伯日前強調，鹿基在引導患者的跟診人員當中，約有1成不是護理人員，符合護理人員法的規定。對此，台灣護理師醫療產業工會顧問陳玉鳳痛批，根據她實地走訪鹿港基督教醫院發現，現場門診幾乎都是由穿綠色制服的門診助理員（密護）來擔任，衛生局根本是袒護、包庇，而陳玉鳳也提供現場照片做為證據。

陳玉鳳表示，她早在5、6年前就有聽說鹿港基督教醫院有使用密護的情形，最近剛好因一件勞資爭議必須到鹿基，因此她在5月12日下午到鹿基大樓和門診大樓查訪，結果發現門診幾乎都是穿綠色制服的門診助理員在跟診，她們的名牌上寫著「跟診人員」，只有骨科是由護理師在跟診。

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▲陳玉鳳指鹿港基督教醫院用許多門診助理員從事跟診的工作。（圖／陳玉鳳提供）

陳玉鳳說，為了怕有爭議，她隔天（5月13日）又到彰化基督教醫院察看，發現彰基也有用門診助理員跟診的情況，只是比鹿基少一些，她也拍照存證，並在隔日（14日）向彰化衛生局檢舉，並於15日發公文給衛生局。

不料，16日衛生局局長葉彥伯就透過媒體表示，經衛生局派員到鹿基進行了解與調查，在門診部分的護理專業人力約佔9成，其餘1成人力，只是在引導患者或是叫號服務，符合護理人員法的規定，醫院作法合情合法。

▲陳玉鳳指鹿港基督教醫院用許多門診助理員從事跟診的工作。（圖／陳玉鳳提供）

陳玉鳳痛批，這根本是「睜著眼睛說瞎話」，於是她16日就立刻前往鹿基，將門診助理員跟診的情況錄影存證下來，影片中明顯可見都是由門診助理員在執行跟診的業務，而局長葉彥伯居然還說只有一成的門診助理員，明顯就是袒護、包庇。

陳玉鳳指出，根據她們蒐集的資料，鹿基的正式護理師約有22人，門診助理員卻有29人，而其根本的原因，就是「省錢」，她指出，門診助理員的薪資從3萬600元到3萬2600元不等，但正式護理師則要3萬2400元到4萬1000元，兩者相差許多。

▲台灣護師產業工會顧問陳玉鳳。（圖／記者陳宏瑞攝）

陳玉鳳認為，鹿基大量晉用門診助理員，不僅侵害護理師的權益，最重要的是危害病人的生命健康，她呼籲彰化衛生局不要再「視而不見」、「官官相護」了。

對此，鹿基回應表示，不知道陳玉鳳是在什麼時間、什麼地點拍下鹿基有所謂的大量「密護」，可能她只是用自己的角度去看事情，但鹿基在衛生局的實地查核時，醫院全力配合調查，衛生局也已查明院方在門診部分的護理專業人力約佔9成，其餘1成人力則是在引導患者或是叫號服務，醫院一定會遵守護理人員法的規定，由護理人員執行，不會聘用密護，衛生局也不可能坐視不管。

彰化衛生局表示，經查鹿基門診目前均由護理人員執行門診業務，若有違反護理人員法，將依法辦理。