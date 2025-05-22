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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男工地遭割斷生殖器送醫接回　醫曝：及時冷藏是關鍵　

▲▼睪丸,生殖器,蛋蛋,鳥蛋,下體,褲檔。（圖／翻攝自pixabay）

▲西安男子遭切割機割斷下體，送醫後接回。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者魏有德／綜合報導

陝西西安一名男子近日在工地作業時，意外遭切割機反彈重創，生殖器被當場割斷，血流如注，情況危急。所幸家屬反應迅速，及時完成初步冷藏並將其迅速送醫做緊急處置。醫師接診後，成功接回斷裂部位，幸運保住男子的生理功能和生命。

▲香蕉。（圖／unsplash）

▲醫師曝「斷肢」接回關鍵在於及時冷藏。（示意圖／unsplash）

綜合陸媒報導，這起事故發生於一處工地，男子操作切割機時不慎失手，鋒利刀片反彈，造成下體嚴重創傷。事發後，家屬迅速取得工地小賣部的冰塊、礦泉水瓶與保溫箱，將「斷肢」妥善冷藏保存，並在半小時內送抵醫院。

主治醫師唐啟勝表示，由於此類陰莖離斷手術屬泌尿外科極高難度等級，成功案例在全球都極為罕見，對醫療團隊來說是一場技術與時間的雙重考驗，「患者在受傷後第一時間完成冷藏，是手術成功的關鍵之一。」

據了解，醫療團隊先由泌尿外科完成尿道與陰莖海綿體的吻合，隨後由燒傷整形科專家接手，在顯微鏡下，處理直徑僅1到2公釐的陰莖背動脈、靜脈與神經，進行高精度縫合作業。

醫院團隊稱，這段顯微手術「堪比在血管上繡花」，特別是因創傷條件惡劣，背側淺靜脈吻合難度極高，但這項步驟卻是預防術後水腫的關鍵，對恢復功能影響深遠。

整場手術歷時超過六小時，最終手術順利完成。患者術後三週已能自行排尿，其他功能也正逐步恢復中。對此，醫師強調，類似意外中斷肢的冷藏處理與就醫時間息息相關，「越快就醫、保存得當，越有機會保住器官功能。」

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