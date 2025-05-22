重申「國安秘密以外」盼直播　黃國昌批吳思瑤造謠：綠兩面手法

▲立法院民眾黨團總召黃國昌受訪。（資料圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德將指示國安團隊向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，期望坦率且真誠交換意見、共商國是；民眾黨主席黃國昌21日透露，總統府秘書長潘孟安已聯繫民眾黨秘書長周榆修，希望除了國安簡報秘密部分外，向國人全體直播，但國安會副秘書長徐斯儉僅稱「專報無法對外講，沒辦法直播」。黃國昌重申，自己以表達很清楚，對國安部分秘密沒意見，但其他台灣人關心議題應公開直播，但卻被立院民進黨團幹事長吳思瑤造謠，與徐斯儉一搭一唱。

針對昨稱扣除國安秘密部分外希望直播，但國安會卻僅說國安專報無法對外講？黃國昌22日於立院受訪時表示，賴清德拋出這個邀請時，請大家回去看自己第一時間的回應，就是「賴清德如果真的要真誠坦率交換意見、共商國是的話，就不應該預設前提框架跟立場，應該針對台灣現在面臨國內外的重大挑戰，以及台灣人民關切的議題，跟在野黨領袖好好交換意見」。

黃國昌提及，自己昨天接受訪問時是說，「就國安部分要秘密，我沒意見，但對於其他主題，如國內外重要的挑戰、台灣人民關心的議題，就應該公開直播，讓台灣人民知道總統跟在野黨領袖談了什麼」。

黃國昌指出，自己昨天接受訪問時已回答非常清楚，沒想到吳思瑤卻繼續造謠，說他要求整個國安簡報全程直播，然後引導國安會副秘書長徐斯儉，兩個人一搭一唱，最後引導至今天媒體的提問。

黃國昌批評，這種民進黨兩面手法操作，自己520發表的臉書文章就是在提醒賴清德，倘若放任立院民進黨團繼續惡搞、造謠、抹黑下去，只會讓整個國家更分裂、人民衝突與社會衝突更分裂，與賴清德所說的完全背道而馳，「我希望賴清德可以靜下心來好好想想，他到底要把台灣帶到什麼地方，是要讓台灣人民更團結、朝野更和諧，更能好好處理問題，還是繼續玩這種兩面手法？」