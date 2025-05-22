快訊／竹北瓦斯氣爆原因曝！調壓閥皮膜硬化失效　起訴業者及員工

▲竹北「帝王至尊」大樓2023年6月24日早上發生氣爆。（圖／資料照）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導



新竹瓦斯股份有限公司所屬竹北市中正路簡易整壓站，於2023年6月24日發生天然氣外洩事故，導致21戶民宅受損、多位居民受有輕重傷，新竹地檢署偵查終結。認新竹瓦斯公司及章姓維修部經理，姓維護二組組長，吳姓維護二組技術員，均犯過失洩漏天然氣致生公共危險罪嫌，依刑事訴訟法規定向新竹地方法院提起公訴。

新竹地檢署指出，事發當時，章姓經理、林姓組長、吳姓技術員等3人，均應知整壓站內軸流式調壓閥之皮膜為2004年7月製造，已逾原廠建議使用期限，即使未予更換，亦應定期拆解檢查，確認是否硬化失效。但均未注意此事，於2022年底，吳姓技術員原應安排委外合作公司執行年度檢查，因人力不足為由未執行，亦未做其他可能之維護措施，吳姓技術員將此情報告林姓組長、章姓經理後，2人亦疏未注意，未要求其另行調派人力或親自維修，亦未協調內部資源處理，致111年度系爭整壓站之關鍵設備全數未經拆解維護。

另吳姓技術員於2023年5月3日，依檢查計畫，進行半年一次之「減壓閥檢查」，應思及111年度並無派廠商拆卸整壓站設備進行維護檢查，此次維護作業，應將整壓設備拆解以進行維護，卻仍依循往例，僅以目視與壓力測試，致未能即時發現調壓閥皮膜有硬化之情形。

▲竹北大樓氣爆，導致16歲少年全身91％燒燙傷。（圖／資料照）

2023年6月24日上午8時8分許前，該調壓閥皮膜因硬化失效，致瓦斯調壓閥出口壓力飆升至800mmH₂O，無法回降至正常預設200mmH₂O，超出調壓系統可承受範圍。超壓遮斷閥另因不明原因關閉失效，在調壓異常情況下未能發揮阻斷天然氣之保護功能，致低壓網管壓力過大。泰和整壓站於同日8時8分，顯示供氣壓力過高，至同日8時14分起，陸續造成瓦斯用戶端因爐具、接頭、軟管鬆脫洩氣，接觸火源後引發爆炸火災之重大災害事故。

本事故導致21戶住宅受損，其中1戶住宅之屋內臥室、浴廁、客廳及廚房結構多處倒塌、剝落或燒毀，已喪失遮蔽使用功能而全損。其餘20戶住宅部分燒損或燻黑，未及於主體結構，未達全損程度：同時致多人受有輕重傷害，其中陳姓少年受有全身二至三度燒傷之、傷面積達體表面積91%之重傷害，經偵查終結，新竹瓦斯公司以及3人均犯過失洩漏天然氣致生公共危險罪嫌，依刑事訴訟法規定向新竹地方法院提起公訴。