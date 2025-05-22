　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／竹北瓦斯氣爆原因曝！調壓閥皮膜硬化失效　起訴業者及員工

▲▼竹北氣爆。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹北「帝王至尊」大樓2023年6月24日早上發生氣爆。（圖／資料照）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹瓦斯股份有限公司所屬竹北市中正路簡易整壓站，於2023年6月24日發生天然氣外洩事故，導致21戶民宅受損、多位居民受有輕重傷，新竹地檢署偵查終結。認新竹瓦斯公司及章姓維修部經理，姓維護二組組長，吳姓維護二組技術員，均犯過失洩漏天然氣致生公共危險罪嫌，依刑事訴訟法規定向新竹地方法院提起公訴。

新竹地檢署指出，事發當時，章姓經理、林姓組長、吳姓技術員等3人，均應知整壓站內軸流式調壓閥之皮膜為2004年7月製造，已逾原廠建議使用期限，即使未予更換，亦應定期拆解檢查，確認是否硬化失效。但均未注意此事，於2022年底，吳姓技術員原應安排委外合作公司執行年度檢查，因人力不足為由未執行，亦未做其他可能之維護措施，吳姓技術員將此情報告林姓組長、章姓經理後，2人亦疏未注意，未要求其另行調派人力或親自維修，亦未協調內部資源處理，致111年度系爭整壓站之關鍵設備全數未經拆解維護。

另吳姓技術員於2023年5月3日，依檢查計畫，進行半年一次之「減壓閥檢查」，應思及111年度並無派廠商拆卸整壓站設備進行維護檢查，此次維護作業，應將整壓設備拆解以進行維護，卻仍依循往例，僅以目視與壓力測試，致未能即時發現調壓閥皮膜有硬化之情形。

▲▼ 竹北大樓氣爆，16歲少年逃出畫面曝。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲竹北大樓氣爆，導致16歲少年全身91％燒燙傷。（圖／資料照）

2023年6月24日上午8時8分許前，該調壓閥皮膜因硬化失效，致瓦斯調壓閥出口壓力飆升至800mmH₂O，無法回降至正常預設200mmH₂O，超出調壓系統可承受範圍。超壓遮斷閥另因不明原因關閉失效，在調壓異常情況下未能發揮阻斷天然氣之保護功能，致低壓網管壓力過大。泰和整壓站於同日8時8分，顯示供氣壓力過高，至同日8時14分起，陸續造成瓦斯用戶端因爐具、接頭、軟管鬆脫洩氣，接觸火源後引發爆炸火災之重大災害事故。

本事故導致21戶住宅受損，其中1戶住宅之屋內臥室、浴廁、客廳及廚房結構多處倒塌、剝落或燒毀，已喪失遮蔽使用功能而全損。其餘20戶住宅部分燒損或燻黑，未及於主體結構，未達全損程度：同時致多人受有輕重傷害，其中陳姓少年受有全身二至三度燒傷之、傷面積達體表面積91%之重傷害，經偵查終結，新竹瓦斯公司以及3人均犯過失洩漏天然氣致生公共危險罪嫌，依刑事訴訟法規定向新竹地方法院提起公訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曹雅雯「長髮變平頭」！　病床陪父被目擊
山羊兄弟16比0完封甲子園大師　周思齊差點滿貫彈
獨／飆速168！害死將出生寶寶　惡男自稱「屁孩主席」擺爛消失
蘋果宣布！新增多款iPhone「不再保證維修」
蔡依林、彭于晏瘋傳「復合6年」！　曖昧3細節被挖
三峽14歲女學生清醒　秒喊：我想去上學
快訊／夫妻散步被撞1死1傷　38歲癲癇男5萬交保
快訊／鄭文燦「暴瘦現身」！　不發一語步入法庭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

創意私房翻版！cosplay「攝狼」性侵少女　硬碟藏1700筆性影像

獨／飆速168害死將出生寶寶！惡男自稱「屁孩主席」擺爛搞消失

獨／惡男飆車害死胎兒！只輕判6月　母慟：孩子被當「物品」

國道淫警性侵少年誘拍性愛片！判8年1月已入獄　還要再賠80萬

夫妻散步被撞1死1傷！癲癇男兩度肇事...過失致死罪5萬交保

救火超強戰力！消防機器人光榮「殉職」　嘉義消防員鞠躬致敬

快訊／桃園市長任內涉貪！鄭文燦「暴瘦現身」　不發一語步入法庭

快訊／北市中山區驚見迫擊砲！工地怪手挖出嚇壞　現場緊急封鎖

獨／宜蘭年輕女警失聯未到班　友人破門驚見倒臥浴室死亡

肯亞男騎單車襲臀！警過濾監視器逮人　到案辯：酒喝多了

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

劉雨昕喝咖啡流成一攤　超傻眼：怎麼會這樣？

【超誇張濃煙】台泥火警！預熱機成「煙囪塔」 警消到場灌救 #花蓮

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

創意私房翻版！cosplay「攝狼」性侵少女　硬碟藏1700筆性影像

獨／飆速168害死將出生寶寶！惡男自稱「屁孩主席」擺爛搞消失

獨／惡男飆車害死胎兒！只輕判6月　母慟：孩子被當「物品」

國道淫警性侵少年誘拍性愛片！判8年1月已入獄　還要再賠80萬

夫妻散步被撞1死1傷！癲癇男兩度肇事...過失致死罪5萬交保

救火超強戰力！消防機器人光榮「殉職」　嘉義消防員鞠躬致敬

快訊／桃園市長任內涉貪！鄭文燦「暴瘦現身」　不發一語步入法庭

快訊／北市中山區驚見迫擊砲！工地怪手挖出嚇壞　現場緊急封鎖

獨／宜蘭年輕女警失聯未到班　友人破門驚見倒臥浴室死亡

肯亞男騎單車襲臀！警過濾監視器逮人　到案辯：酒喝多了

政院統刪地方補助款25％　黃國昌批「違法濫權」：明院會提主決議

157.8萬！台灣福斯「新Passat旅行車」上市＋試駕　不向休旅車妥協大空間

創意私房翻版！cosplay「攝狼」性侵少女　硬碟藏1700筆性影像

為9月閱兵式熱身？　空警-600領銜殲-15T編隊試飛

曹雅雯「長髮剃平頭」病床陪父被目擊！　身影瘦弱…本人親回現況

私生子風波　律師列9差異「呂秋遠v.s王文洋」！網喊他更惡劣

勝勢豬排南港Lalaport今日開幕　里肌豬排套餐連3天半價優惠

周思齊差點開轟直呼好可惜　甲子園大師約定2年後報仇

戰神男大生「連4問洗臉」　葉丙成秒收拾包包閃離！火爆影片曝光

今年首季旅館住客較去年增86.2萬人　平均房價略漲27元

【這你跟我說90歲？】昆凌爺爺鐵餅再摘金！突被問周杰倫球技吐3字

社會熱門新聞

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

余文正奪3命　曾握「3000萬元大同股票」

獨／警界憾事！年輕女警倒臥浴室離世

三峽翁繞路買2碗粉圓冰　肇逃再釀3死12傷

快訊／桃園市長任內涉貪！鄭文燦暴瘦現身法庭

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

快訊／北市中山區驚見迫擊砲　現場緊急封鎖

快訊／三峽肇事翁醒了？新北檢澄清：還在昏迷中

獨／熱褲妹是女藥頭　「果凍」黑歷史曝

即／三峽車禍男童拔管脫險！另一童將動骨折手術

獨／養出2個殺人犯　81歲嬤一句話讓人掉淚

彰化女中前「猛烈自撞」車頭炸爛　驚悚片曝光

英業達3幹部帶槍跳槽判刑　仁寶挨罰20萬

更多熱門

相關新聞

三峽車禍屬「重大公路事故」　運安會正式立案調查

三峽車禍屬「重大公路事故」　運安會正式立案調查

三峽78歲老翁19日衝撞機車和行人，造成嚴重事故釀3死12傷，國家運輸安全調查委員會19日和20日連兩天派員前往現場了解和蒐集資料，運安會今晚宣布，經運輸事故調查法認定，該案屬重大公路事故，將立案調查。

民團籲「健保病史」納入交通審查　患重大疾病應限制駕駛

民團籲「健保病史」納入交通審查　患重大疾病應限制駕駛

民團號召周日遊行包圍交通部提3訴求　盼不再有人被無辜殺死

民團號召周日遊行包圍交通部提3訴求　盼不再有人被無辜殺死

三峽翁撞死3人　日作家點出台日最大差別

三峽翁撞死3人　日作家點出台日最大差別

高齡駕駛換照管理引質疑　陳世凱18:00親上火線說明

高齡駕駛換照管理引質疑　陳世凱18:00親上火線說明

關鍵字：

新竹瓦斯公司天然氣事故過失

讀者迴響

熱門新聞

鋒面掃全台　「雨最大」時間曝

快訊／Andy遭爆出軌！

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

10菜1湯1萬被嫌貴！　餐廳闆娘貼菜單打臉

「非核家園」不到一週　興達電廠爆偷開燃煤機

「女友約砲遇到弟弟」　網吃瓜：劇情比八點檔還狗血

LINE免費貼圖來了！李珠珢「陪你180天」

蔡沐妍昔槓小S被罵爆　臉書消失1年曝近況：像兩個人

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

綠議員爆：賴清德常跟罷免領銜人開會　曹興誠還抱怨「這2事」

42歲林志傑傷退　左手變形骨折送醫

「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨賽事　本人道歉了

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」曖昧3細節被挖

全台有雨！　鋒面報到時間曝

家寧預告「公開真相」疑感情被劈腿

更多

最夯影音

更多

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面