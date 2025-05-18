落石砸死女登山客！同行4家屬目擊崩潰　嘉義獨立山步道緊急封閉

▲嘉義發生登山意外。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉獨立山步道17日發生一起命案，一名54歲吳姓女子行經螺旋梯木棧道時，遭落石擊落邊坡，造成頭部、腹部、腳部多處撕裂傷身亡，警方今(18)日報灣嘉義地方檢察署刑事相驗，以釐清詳細死因。

警方指出，17日下午17時50分許，嘉義縣竹崎鄉獨立山步道二號橋往上約100公尺處，右側螺旋梯木棧道發生落石意外，造成1名婦人不幸罹難。初步調查，吳女與4名家屬同行，由沿步道下山，行經事發地點時，突然傳出巨大落石聲響，隨行家屬立即示警眾人閃避。不料，山坡上滾落巨石擊中木棧道並掀起大量沙塵，死者不慎遭落石擊落邊坡，造成死者頭部、腹部、腳部多處撕裂傷。

經竹崎消防分隊人員到場救護，於18時許確認吳女已無生命跡象，明顯死亡，警方於今日報請嘉義地方檢察署刑事相驗，以釐清詳細死因。為維護登山民眾安全，警方立即通報獨立山步道養護機關「農業部林業及自然保育署嘉義分署觸口工作站」協助該步道封閉事宜，於今日上午5時派員前往現場封閉步道。

警方表示，吳女丈夫走在第一位，吳女次之，相距約10公尺，最後是目睹巨石土流的死者妹妹及其兒子、女友。家屬筆錄時難掩傷心情緒哭泣，事發當下，吳女丈夫衝下邊坡搶救太太，線上119通報並進行救護教學，吳女當時雙腳骨折，雖有意識但臉上透露出相當疼痛的表情，看著不斷搶救自己的丈夫，想說話卻說不出口，只能不斷手摸自己右半部受傷的頭，吳女丈夫用盡全力歷經約10幾分鐘的搶救，只能看著自己太太失去意識，隨後消防人員到場接手搶救仍回天乏術，經徵詢家屬意見，只好放棄送醫。



竹崎分局呼籲：近日山區午後常有雷陣雨，易引發落石、土石流等災害，應避免從事登山健行活動，以確保自身安全。