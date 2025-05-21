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桃園區227、227A路線轉型　「桃小巴」5／26上路

▲桃園區227、227A路線轉型

▲桃園區227、227A路線轉型「桃小巴」5/26上路。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為有效精進公車路線營運狀況，桃園市政府交通局檢討市區公車路線及班次運量，將載客量較低的路線由大型或中型公車轉由九人座的「桃小巴」小客車服務，既可解決大客車駕駛不足之情形，亦可提升公車服務。

市府交通局21日表示，將公車路線轉型為九人座之「桃小巴」已先在復興區、觀音區等行政區提供服務，本次則針對市區公車路線調整，將每班次最大載客人數不超過8人的「【227】桃園區公所-中路紅線」(平均每班次載客 4.8 人)及「【227A】桃園區公所-中路紅線(繞龍泉六街底)」(平均每班次載客 1.9 人)轉型為「桃小巴」（九人座車輛）行駛。

▲桃園區227、227A路線轉型

「【227】桃園區公所-中路紅線」及「【227A】桃園區公所-中路紅線(繞龍泉六街底)」轉型「桃小巴」後維持原服務路線及站位，並於平日尖峰時間再增加3班服務班次及調整部分服務班次時刻，服務班次共計平日16班、假日9班，並自下週一(5月26日)開始提供服務。

透過本次桃小巴轉型，可釋出原服務大客車駕駛2位，預計補充於桃園區其他市區公車路線，以穩定市區公車發車班次。本路線收費方式同本市市區公車採里程計費，並適用基北北桃、桃竹竹、桃竹竹苗等方案，另持桃園市民卡乘車可享有買一送一優惠（第二趟優惠18元）。

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桃園交通局路線轉型桃小巴

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