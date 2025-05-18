獨／熱爆！衛武營公園水池慘淪兒童戲水池　工務局：最重罰6千

▲衛武營公園水池慘淪小朋友的免費戲水池。（圖／翻攝自臉書社團「衛武營都會公園」，下同）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

南部天氣最近爆熱！氣溫動輒接近35度，不少民眾紛紛尋求消暑之道。有民眾PO網指稱，造價百億的衛武營文化中心後方的衛武營公園水池，竟成為孩童們的戲水池，有多名小朋友在池水中開心的嬉戲，完全沒顧慮到池水似乎混濁不堪，只為了求一時的清涼，不少民眾認為小朋友的行為相當不當，沒有公德心，「當你家後院嗎？」

對此，高市府工務局表示，衛武營公園內水池非屬戲水設施，公園處呼籲民眾請維護自身安全，請勿於水池內戲水等行為，如違反將依高雄市公園管理自治條例第20條規定，經制止或命其離開而不從者，由管理機關處新臺幣1000元以上6000元以下罰鍰。

衛武營都會公園位於高雄市鳳山區和苓雅區交界，總佔地面積47公頃，為南臺灣最大的自然生態都會公園，其內有造價百億的衛武營國家藝術文化中心，是臺灣最大的國際級藝術表演中心，兼具調節生態環境、健康休閒與人文藝術等功能。

不過，衛武營公園內的水池，最近卻淪為不少小朋友的免費戲水池，有網友在臉書社團「衛武營都會公園」PO文，PO出多張小朋友戲水的相片，還發文「清涼一夏」，只見小朋友在渾濁的池水中嬉戲，似乎完全不怕有任何的危險。

但PO文引發民眾熱烈討論，都認為該水池的水很髒，也可能踩死池中的荷花，還有人認為池中的水可能有毒，有人則是罵說小朋友沒公德、教育失敗，有人則是建議要趕快去檢舉。