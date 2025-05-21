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交通部祭高齡駕駛管理措施　陳世凱：不要誤解長者肇事問題

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者周湘芸攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

三峽一名78歲高齡駕駛19日衝撞機車和路人釀3死12傷，引發眾怒，交通部昨宣布「高齡駕駛人駕駛管理」措施，交通部長陳世凱今於立法院進行預算解凍案報告前受訪表示，台灣已進入超高齡社會，重點應擺在協助長者安全駕駛出行，希望社會不要誤解長者肇事問題，駕照改革勢必要做，跟此次三峽車禍沒有必然關係。

交通部昨宣布「高齡駕駛人駕駛管理制度」祭3措施，包括高齡換照年齡擬從75歲下修至70歲，目前70歲以上有駕照者約182.6萬人次，換照考試增加「實地演練」，若70歲後繳回駕照提供TPASS加碼補助繳回駕照。

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陳世凱表示，台灣已經進入超高齡社會，而日本已提早10至15年進入，因此日本換照經驗值得台灣參考，未來高齡換照修法方向也比照日本降到70歲，對於年長者安全駕駛輔導，判斷反應速度能否駕駛等，另鼓勵長者註銷駕照，補助搭乘公共運輸費用。

陳世凱指出，近年長者肇事數字增加是因為老年人口增加，台灣已經進入超高齡社會，年長人口愈來愈多，現在70歲以上有駕照的人數為182萬人，10年後將增加到272萬人，數字很多。他也說，所有人都會老，都有行的需求，重點應擺在協助長者安全駕駛出行，也希望社會不要誤解年長者肇事問題，近年比率雖有微幅成長，但沒有增加很多。

他強調，駕照改革勢必要做，跟此次三峽車禍沒有必然關係，包含未來危險駕駛回訓、年輕人考照、高齡換照等，本來就都在交通部改革行程中，也持續推進。

對於交通部2017年就實施高齡換照制度，但高齡肇事沒有明顯下降，他表示，推出換照制度是希望降低長者肇事數字，其實過去10年高齡者肇事比例沒有巨幅增加，只增加一點點，未來希望用更科學方式檢視長者駕駛能力，包括危險感知、認知能力等都會列為評估要項。

另對於路權團體前往行政院抗議，他表示，尊重路權團體行動，這些年路權團體的幫忙讓大家對交通安全重視，交通部非常感謝，所有不幸事件發生後都會引起社會關注，希望將此轉化為交通安全改革的力量。

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