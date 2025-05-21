三峽78歲翁撞死3人　議員提高齡者繳回駕照「免費送北北基月票」

▲三峽78歲高齡駕駛撞死3人，藍議員拋「繳回駕照」免費送北北基月票。（圖／翻攝自台北市議會）

記者趙蔡州／綜合報導

新北三峽19日發生重大死亡車禍，78歲余姓男子駕車衝撞學生與路人，造成3死12傷悲劇，引發社會對高齡駕駛的廣泛討論。對此，國民黨台北市議員徐弘庭20日質詢時指出，現行鼓勵高齡駕駛繳回駕照誘因不足，提議可以給予繳回駕照者免費送北北基月票，台北市交通局承諾思考法制面，並研擬配套方案。

徐弘庭20日在市議會質詢交通部門時，談到19日在三峽發生的重大死亡車禍事件，表示現行法律75歲以上長者要換照，並鼓勵高齡駕駛將駕照繳回，然而繳回駕照的誘因明顯不足，只有宣導及給予禮品，而且禮品還只有5公升垃圾袋、大黃帽、防光手環等，誰會自願繳回駕照？

徐弘庭指出，75歲以上長者繳回駕照後，可能會改搭乘大眾運輸，他建議可以將敬老愛心點數增加到600點，或繳回駕照就免費送北北基月票，增加繳回駕照的誘因，若是成本太高，也可以參考日韓，將AEB（自動緊急煞車）與行人、腳踏車偵測列入新車標配。

台北市交通局長謝銘鴻則坦言，成本確實是一個考量因素，也擔心長者繳回駕照後，不會改搭乘大眾運輸，反而會無照駕駛，目前傾向維持原本方案，但會盡量讓高齡駕駛換照減量，若繳回駕照後硬要開車，都一律依無照駕駛管理，後續會思考法制面改善，並研擬相關的配套方案。