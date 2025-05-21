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台灣大、群聯自研逐字稿工具亮相　談AI「雲端走到地端是必然」

記者蘇晟彥／台北報導
 
台灣大哥大、群聯電子 20日在COMPUTEX展上展示自研AI語音紀錄平台「AI聽寫大哥」，支援中、英、台及客語多語混用情境，語音辨識精準度97%，同時搭配群聯電子 aiDAPTIV+技術 ，將資料從雲端走到地端，徹底保護企業隱私。對此，台灣大哥大總經理林之晨、群聯電子創辦人暨執行長潘健成接受聯訪時指出，AI 進入到地端是必然趨勢，因雲端 AI 成本高昂，且地端部署能提供更經濟的解決方案，同時預計今年下半年啟用一座台灣北部先進的 IDC ，用以滿足地端 AI 解決方案的需求。

▼台灣大哥大、群聯電子發表自研「AI聽寫大哥」。（圖／台灣大哥大提供）
▲▼ 台灣大哥大,聽寫大哥 。（圖／記者蘇晟彥攝） 

台灣大自行研發的「AI聽寫大哥」，具備「聽得準、記很快、很安全」三大優勢。「聽得準」：高精準度語音辨識，支援中、英、台及客語多語混用情境，語音辨識精準度97%，有效應對台灣多元語言環境。「記很快」：即時轉寫語音內容並自動產出會議摘要，提升企業會議與採訪效率。「很安全」：可支援群聯電子aiDAPTIV+技術進行地端部署，一裝即用，確保語音資料不外流，強化資安與隱私保護。此外，「AI聽寫大哥」提供客製化企業詞庫，打造專屬語音辨識模型，精準掌握各行業專業術語、行話，廣泛應用於商務會議、法律紀錄、教育筆記、媒體採訪等場域。「AI聽寫大哥」率先於台灣大內部導入試行，並將台灣大調教的中、英、台及客語語音辨識模型，整合於自主研發的線上會議軟體M+ Meet和客服語音核身系統，優化營運效率。

對此，林之晨在會後接受聯訪時表示，在今年AI強盛時代，企業對 AI 落地需求強勁，特別是針對資安與機密資料處理，避免將敏感數據上傳雲端，因此為了解決，才有這套系統的誕生，並指出台灣在AI應用落地位於領先地位，將在未來 15 到 20 年內持續受益，他也預測 AI 相關硬體需求呈現「供不應求」的態勢，預計明年業績將顯著成長。

此外， 台灣大哥大與群聯投入上百人團隊共同研發。群聯在大型語言模型微調和訓練工具方面較強，而台灣大哥大則在語音辨識及特定產業應用情境方面具優勢，因此共同發表這套自研系統，同時預計將在今年下半年啟用一座台灣北部先進的 IDC (數據中心)，以滿足地端 AI 解決方案的需求。

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